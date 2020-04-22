Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıtta çifte indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 41 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 31 kuruş indirim yapılacağı duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıyacak.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,86 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 4,78 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 4,89 liraya inecek.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 4,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 4,83 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL VE ALTIN BİRLİKTE YÜKSELDİ
ABD ekonomisinin yakında açılacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle petrol ve altın birlikte yükseldi.
Vadeli fiyatı 16 doların da altına inerek son 20 yılın en düşük düzeyini gören uluslararası petrol piyasalarının temel ölçütü Brent hampetrol 20 doları aştı.
Özellikle petrol piyasalarından kaçan yatırımcıların dolara yönelmesiyle düşen altın fiyatları da, petrole gelen alımların etkisiyle yeniden 1,700 doları aştı.
ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün Haziran teslimi fyatları yazde 22.56 artışla varil başına 14.18 dolara, aynı vadeli Brent hampetrolün fiyatı da yüzde 9.11 artışla 21.10 dolara çıktı.
Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 8.72 artışla 21.20 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 12.40 artışla 14.87 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.79 artışla 15.02 dolar,
- altın, yüzde 1.34 artışla 1,707.82 dolar,
- bakır, yüzde 2.85 düşüşle 5,026.00 dolar,
- platin, yüzde 0.27 artışla 751.06 dolar,
- paladyum yüzde 1.75 artışla 1,967.42 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 385 liraya, çeyrek altın 632 liraya, Cumhuriyet altını da 2,526 liraya yükseldi.