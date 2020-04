17) 18.4.1996 tarihinde sigortalı oldum. 1970 doğumluyum. Ödenmiş 7500 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum. Emre ŞAHİN

CEVAP: İşe giriş tarihinize göre 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün gerekiyor. Priminiz tamam, yılınız 2021'de dolacak. Yaşınızın tamamlandığı 2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz sigortadan önce ise bu durumda borçlanma ile bir yıl erken emekli olma şansınız da bulunuyor.

18) Ben 15 yıldır bir firmada çalışıyorum. Yakında bebeğim olacak. Ben bebeğime bakmak için artık çalışmak istemiyorum. Tazminatımı alıp ayrılabilir miyim? Filiz GÜZEL

CEVAP: Sadece bebeğiniz olacağı için istifa ederseniz 15 yıllık tazminatınızı da yakarsınız. Ancak başka imkanlar da bulunuyor. Eğer ilk sigorta olduğunuz tarih 9 eylül 1999 öncesi ise SGK'dan yazı alıp ayrılabilirsiniz. Ayrıca evliliğinizin üzerinden henüz 1 yıl geçmemişse yine tazminatı alıp ayrılabilirsiniz. Bunlar yoksa istifa etmeyin. Annelere değişik ücretli ücretsiz izin hakları ve yarı çalışma imkanları var bunları kullanın.

19) Lisede stajyer olarak çalıştım. O zaman bana bir sigorta numarası verdiler. Bu numara geçerli mi? İlk sigorta olduğum tarih staj tarihi olarak mı sayılacak? Bunu emeklilik için kullanabilir miyim? Meryem KUŞÇU

CEVAP: Staj ya da çıraklık sırasında yapılan sigortalar sadece meslek hastalığı ve iş kazasına karşı yapılan sigortalar. O yüzden bu sigorta primleri emeklilik hesaplarında kullanılamıyor. Ancak sizin ilk sigorta olduğunuz tarih bu tarih olarak geçiyor. Fakat emeklilik hesabı yapılırken ilk sigorta olduğunuz tarih uzun vadeli sigorta kollarından priminizin yatırıldığı tarih olarak alınıyor. Aldığınız sigorta numarasını ise bütün çalışma hayatınız boyunca kullanabilirsiniz. Ayrıca kadınlar sigortadan sonraki doğumlarını borçlanabiliyor. Staj sigortası ise burada geçerli sayılıyor ve stajdan sonraki doğumlar borçlanılabiliyor.

20) 1975 doğumluyum 01.05.1997'de sigorta başlangıcım var. 11.05.1999 tarihinden bu yana aynı iş yerinde çalışıyorum. Yüzde 55 oranında engelliyim. Nasıl emekli olabilirim? Kadir UZUN

CEVAP: Normal emeklilik için 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Henüz yılınız ve yaşınız dolmamış. Prim gününüzü yazmamışsınız. Ancak yüzde 55 engelli raporu size avantaj sağlayabilir. Vergi dairesine giderek bir hastaneye sevkinizi isteyin. Bu oranda yani yüzde 55 vergi indirimi alırsanız emeklilik şartlarınız 17 yıl sigortalılık ve 3920 gün olacaktır. Burada yaş şartı aranmıyor. 17 yıl geçmiş durumda. Eğer 3920 gün de priminiz varsa hemen emekli olabilirsiniz.

21) Kıdem tazminatı hesaplanırken aldığımız diğer yan ödemeler de maaşa ekleniyor mu? Burada ölçü nedir? Metin BURCU

CEVAP: Kıdem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücret dikkate alınıyor. Yani sadece maaşınız değil, düzenli olarak size ödenen her türlü maddi katkı bu brüt maaşa ekleniyor. Örneğin her ay yemek parası alıyorsanız, ya da her yıl bayram ikramiyesi alıyorsanız düzenli olmak kaydıyla brüt ücrete eklenerek kıdem tazminatı hesaplanıyor. Ancak düzensiz ödemeler örneğin mesai prim gibi maalesef hesaba eklenmiyor.