1) 12/04/1972 doğum tarihim. 15.01.1990 sigorta başlangıcım. 5040 gün sigorta prim günüm var. Şeker, yüksek tansiyon ve kolesterol hastasıyım. Malulen emekli olur muyum? Mideden ameliyat oldum, boynumda, sırtımda ve belimde fıtık var. Mehmet AYDIN

CEVAP: Malulen emeklilik için en az yüzde 60 rapor almanız ve bunun sgk tarafından onaylanması gerekiyor. Bu rapor SGK'nın sevk edeceği hastanede heyet tarafından veriliyor. O yüzden önce SGK'ya müracaat etmeniz lazıml.bu hastalıkların malulen emekli edip etmeyeceğine doktarlar karar verecek.

2) 1970 yılı doğumluyum. 1989 yılı sigorta başlangıcım. 4a hizmet sürem 220 gün. 1996 yılından bugüne 4b'liyim. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? Aydın RÜZGAR

CEVAP: Bağkur şartlarından emekli olacaksınız buna göre de işe girdiğiniz gün ve aya göre de 51 ya da 52 yaş ve 9 bin gün şartıyla emekli olursunuz.

3) E-devlette girişim 12.09.1994 olarak görülmektedir.SGK'da 12.09.1995 olarak gözükmektedir. Neden bu şekildedir herhangi bir şey yapmam gerekiyor mu? İLHAN BAYRAKTAR