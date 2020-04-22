EN ÇOK 6 BİN 293 TL

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 4.4 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 265,26 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 293 lira 98 kuruşa çıkacak.

İKRAMİYE DE VAR

Emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zamlı maaşlar ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 17-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Ayrıca erkene çekme durumu olmazsa, Kurban Bayramı ikramiyesi de Temmuz'da verilecek.



