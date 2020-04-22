



Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'ü bulacak. Yüzde 4.4'lük artışa göre maaşlarda en az 117 lira artış yaşanacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 778 liraya ulaşacak.

