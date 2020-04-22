Ocak'ta maaşları yüzde 5.5 artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanı elde eden, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken ödemeyle bu ay cebine koyan memur emeklilerinin kazancı Temmuz'da da artacak.
Memur emeklilerine, memurlar gibi, yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Yani yaklaşık 2 milyon memur emeklisi en az yüzde 4 zam alacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 gerçekleşebilecek.
Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'ü bulacak. Yüzde 4.4'lük artışa göre maaşlarda en az 117 lira artış yaşanacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 778 liraya ulaşacak.
FARK ÖDENECEK
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Enflasyon verileri bekleneceğinden, Temmuz başında maaşlar zamsız olarak ödenecek. Zam farkı da ay içinde hesaplara yatırılacak.