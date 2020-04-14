Ziraat, Halkbank veya Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları açıklanmaya başladı

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından düzenlenen Bireysel Temel Destek İhtiyaç Kredisi kapsamında, vatandaşlara, ilk 6 ay geri ödemesiz ve 36 aya varan vade farkları ile sunulan kredilerde, ödemeler ise her ay eşit fiyatlandırmalar ile tahsil edilecek. 10.000 TL'ye varan kredi seçenekleri sunan kamu bankaları faiz oranını ise %0,49 olarak belirledi.

Bireysel Temel Destek İhtiyaç Kredisi'ne başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların çok büyük bir kısmı, 10.000 TL kredi seçeneğine başvuruda bulundu. Ancak bankalar tarafından yapılan incelemeler sonucu başvuruda bulunan tüm vatandaşlar 10.000 TL kredi desteğinden yararlanamadı.

Kredi verilirken bakılan kredi notu sonucunda bazı vatandaşlara 3.000 TL bazı vatandaşlara ise 5.000 TL kredi imkanı sağlandı. Kredi başvuru sonuçlara başvuru sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilirken Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yapmış oldukları açıklamalarda, kredi için başvuruda bulunan vatandaşların, sorgulama işlemlerini intenet üzerinden de gerçekleştirebileceklerini açıkladı.