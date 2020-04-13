ŞEKERBANK'TAN NEFES ALDIRAN KREDİ

Şekerbank'ın sağladığı Nefes Aldıran Kredi, piyasadaki en düşük faizli ihtiyaç kredisidir. Ödeme kolaylıkla ve düşük faiz oranlı bu ihtiyaç kredisine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:

Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade ile kullandırılmaktadır.

İhtiyaç kredisi türünde yer alan Nefes Aldıran Kredi'nin üst limiti 100 bin TL'dir.

Kredinin faiz oranı aylık yüzde 0,89'dan hoş geldin faizi ile başlamaktadır.

3 ay ile 36 ay vade süresinde Nefes Aldıran Kredi'nin faiz oranı yüzde 0,99'dur. 37 ay ile 60 ay vade süresinde ise aylık yüzde 1,09 faiz oranı uygulanmaktadır. Kullanırılan kredi tutarınn binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.

Kredi çekildikten sonra 3 ay taksit öteleme imkanı bulunmaktadır.

ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ



ING Bank'ın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisi en düşük faizli krediler arasında yer alıyor. Başvuru kanalları aracılığı ile faydalanılabilecek olan ING ihtiyaç kredisine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:

Minimum 1 ay, maksimum 60 aya kadar vade ile kredi kullandırılmaktadır.

Kredi alt limiti 2 bin TL, üst limiti ise 50 bin TL'dir.

Faiz oranı her vade süresi için aylık yüzde 0,99'dur.

Kullandırılacak olan kredi miktarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.

Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre belirlenmektedir. Aylık yüzde 0,99 faiz oranı, findeks notu 1850 ve üzeri olan kişiler için geçerlidir. Kişiye özel olarak faiz oranı uygulanmaktadır. ING ihtiyaç kredisinden ayrıca sigorta masrafı tahsil edilmektedir. Sigorta masrafı ise krediyi kullanacak olan kişinin yaşı ve kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Türkiye İş Bankası'nın sağlamış olduğu uygun faizli ihtiyaç kredisinin detayları aşağıdaki gibidir:Minimum 1 ay, maksimum 60 ay vade ile kredi kullandırılmaktadır.

Kredi alt limiti 3 bin TL, üst limiti ise 100 bin TL'dir.

Kredi için uygulanan aylık faiz oranı vade süresine göre değişiklik göstermektedir. 1 ay ile 24 ay vade sürelerinde aylık yüzde 0,99 faiz oranı uygulanırken, 25 ay ile 60 ay vade sürelerinde uygulanan aylık faiz oranı yüzde 1,05'tir.

Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kullandırılacak olan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.