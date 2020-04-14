Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hesabımda ne kadar para var?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bakiye sorgulama işlemi için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Temel ihtiyaç destek kredisi bildiğiniz gibi hesaplara yatmaya başladı.
İntenet şubesi
Ziraat Bankası hesap bakiyenizi intenet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ziraat Bankası İntenet Şubesi'ne giriş yaptıktan sonra bakiyeleriniz de dahil olmak üzere pek çok bilgiye erişebilirsiniz. İntenet Şubesi'nde Hesaplarım veya Hesap Bilgilerim gibi seçenek aramanız gerekiyor.
İntenet Şubesi'ne ilk kez giriş yapanlar ''Hemen Başvur'' sekmesine tıklayıp, kayıt işlemini tamamlayabilir.
Ziraat Mobil
Ziraat Mobil yeni nesil akıllı telefonlarla hesap bakiyenizi saniyeler içerisinde sorgulayabilirsiniz. Hesap bakiyesi sorgulama işlemiyle birlikte Ziraat Mobil üzerinden hesap detaylarına ulaşabilir, para transferi yapabilir veya fatura ödemelerini yapabilirsiniz. Ziraat Mobil'i kullanabilmek için Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı müşterisi olmanız yeterli olmaktadır.
SMS bankacılığı
Ziraat Bankası bakiye sorgulama işlemi için SMS bankacılığı kanalını kullanabilirsiniz. SMS Bankacılığı ile 7 gün 24 saat şubeye gitmeden bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Banka kayıtlarında yer alan cep telefonunuz ile BAKIYE yazıp 4747'ye kısa mesaj olarak göndererek ilk 10 hesabınıza ait bakiye detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
Bankkart ve ATM'ler
Ziraat Bankası Bankkart ile bakiye sorgulama yapabilirsiniz. Bankkart'ı ATM'ye yerleştirip ''Hesap Bilgileri', ''Bakiye Sorgulama'' veya ''Bakiye Görüntüleme'' seçeneğini aramanız gerekiyor.
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri
Geleneksel yöntemlerle bakiyenizi sorgulayabilmek için Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. Müşteri temsilcisiyle 7/24 irtibata geçerek hesap bakiyenizi sorgulamak mümkün.
Ziraat Banka şubeleri
Ziraat Bankası şubeleriyle de bakiye sorgulama yapabilirsiniz. Banka şubelerinden herhangi birine giderek bakiyenizi öğrenebilirsiniz.
Otomatik bilgilendirme mesajı
Ziraat Bankası hesap bakiyenizi de manuel olarak sorgulamak yerine otomatik bilgilendirme mesajı alabilirsiniz. Bunun için e-posta veya kısa mesaj gönderimiyle bildirim ayarlamanız mümkündür.
İnternetten Ziraat Bankası Bakiye Sorgulama (Hesaptaki Parayı Öğrenme)
İnternetten Ziraat Bankası hesaplarında bulunan para sorgulaması yapabilmek Ziraat Bankası internet şubesini kullanabilirsiniz. İşlem için yukarıda anlatıldığı üzere Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden ya da Ziraat Bankası şubelerinden internet bankacılığı şifresini temin etmeniz gereklidir. Şifre temini ardından bireysel.ziraatbank.com.tr adresini kullanarak internet bankacılığı sistemine giriş yapabilir, hesabınızda ne kadar para kaldığı sorgulamasını tamamlayabilirsiniz.
Halk Bankası Hesap Bakiyesi Sorgulama (Sms ve İnternetten)
Türkiye Halk Bankası, bakiye sorgulama ve hesap işlemleri için; dijital bankacılık, internet bankacılığı, telefon ve mobil bankacılık işlemlerinin yanı sıra SMS sistemiyle de hizmet veriyor. Hızlı ve kolay işlem yapmak, bakiye bilgisi öğrenmek ve günün her saati transfer işlemleri gerçekleştirebilmek için Halk Bank bankacılık sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Tüm işlem türleri ve yönergeleri makalede yer alıyor.
Vakıfbank Bakiye Sorgulama
Türkiye Vakıfbank bakiye sorgulama işlemleri, bireysel bankacılık hizmetleri dahilinde sunuluyor. İnternet şubesi sisteminden giriş yaparak, mobil bankacılık sisteminden veya çağırı merkezinden bakiye sorgulama işlemleri yapılmaktadır.
Yurt içindeki tüm VakıfBank ATM'lerinde bakiye sorgulama işlemleri 7/24 sağlanabiliyor. İster kartlı işlemler menüsünden ister kartsız işlem seçeneklerinden, hesap ve kredi kartı bakiye sorgulama işlemlerini sağlayabilirsiniz.