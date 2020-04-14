Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hesabımda ne kadar para var?

Otomatik bilgilendirme mesajı

Ziraat Bankası hesap bakiyenizi de manuel olarak sorgulamak yerine otomatik bilgilendirme mesajı alabilirsiniz. Bunun için e-posta veya kısa mesaj gönderimiyle bildirim ayarlamanız mümkündür.

İnternetten Ziraat Bankası Bakiye Sorgulama (Hesaptaki Parayı Öğrenme)

İnternetten Ziraat Bankası hesaplarında bulunan para sorgulaması yapabilmek Ziraat Bankası internet şubesini kullanabilirsiniz. İşlem için yukarıda anlatıldığı üzere Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden ya da Ziraat Bankası şubelerinden internet bankacılığı şifresini temin etmeniz gereklidir. Şifre temini ardından bireysel.ziraatbank.com.tr adresini kullanarak internet bankacılığı sistemine giriş yapabilir, hesabınızda ne kadar para kaldığı sorgulamasını tamamlayabilirsiniz.