Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Emekli olacağı günü heyecanla bekleyen vatandaşlar aynı zamanda maaş ve yaş hesaplama işlemi hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı hesaplama işlemi hakkında detayları öğrenmek istiyor. Emeklilik yaşı ve emekli maaşı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizin içerisinde sizin için derledik.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.
Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.
4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.
Doldurulması gereken bilgiler;
C kimlik numarası
SSK sicil numarası
Baba adı
Nüfus il
Doğum tarihi
4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;
Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.
Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğini tıklamalısınız.
Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.
Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;
Mobil imza ile kimlik doğrulama
Elektronik imza ile kimlik doğrulama
İnternet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri kullanılabilmektedir.
Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.
Bu metinde sizin sistemde kayıtlı olan 4B bilgilerinize göre hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
Bilgilendirme metninin hemen altında 'Kurumu' yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini seçerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız yeterlidir.
Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile ilgili sorgulama otomatik olarak yapılacak ve görüntülenecektir.
4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Memur emekli maaşı hesaplama işlemi E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişmektedir. 4C emekli maaşım ne kadar öğrenmek istiyorum ya da ne kadar olacak öğrenmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;
Derece (1'den 15'e kadar)
Kademe (1'den 9'a kadar)
Ek gösterge
Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi
Hizmet Yılı
Hizmet Ayı
Kıdem Yılı
İkramiye Yılı
Aylık Tarihi
Pay/Payda
Kademeli Tazminat Ek Gösterge
Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir.
EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?
ERKEKLER
|İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|09.09.1976 ve öncesi
|25
|Yok
|
5000
|
09.09.1976 - 23.05.1979
|25
|44
|5000
|
24.05.1979 - 23.11.1980
|25
|45
|5000
|
24.11.1980 - 23.05.1982
|25
|46
|5075
|
24.05.1982 - 23.11.1983
|25
|47
|5150
|
24.11.1983 - 23.05.1985
|25
|48
|5225
|
24.05.1985-23.11.1986
|25
|49
|5300
|
24.11.1986 - 23.05.1988
|25
|50
|5375
|
24.05.1988 - 23.11.1989
|25
|51
|5450
|
24.11.1989 - 23.05.1991
|25
|52
|5525
|
24.05.1991 - 23.11.1992
|25
|53
|5600
|
24.11.1992 - 23.05.1994
|25
|54
|5675
|
24.05.1994 - 23.11.1995
|25
|55
|5750
|
24.11.1995 - 23.05.1997
|25
|56
|5825
|
24.05.1997 - 23.11.1998
|25
|57
|5900
|
24.11.1998 - 09.09.1999
|25
|58
|5975
|
09.09.1999 - 20.04.2008
|25
|60
|7000
|
01.05.2008 - 31.12.2035
|25
|61
|7200
KADINLAR
|
İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|
01.04.1981 ve öncesi
|20
|Yok
|5000
|
01.04.1981-08.09.1981
|20
|38
|5000
|
09.09.1981-23.05.1984
|20
|40
|5000
|
24.05.1984-23.05.1985
|20
|41
|5000
|
24.05.1985-23.05.1986
|20
|42
|5075
|
24.05.1986-23.05.1987
|20
|43
|5150
|
24.05.1987-23.05.1988
|20
|44
|5225
|
24.05.1988-23.05.1989
|20
|45
|5300
|
24.05.1989-23.05.1990
|20
|46
|5375
|
24.05.1990-23.05.1991
|20
|47
|5450
|
24.05.1991-23.05.1992
|20
|48
|5525
|
24.05.1992-23.05.1993
|20
|49
|5600
|
24.05.1993-23.05.1994
|20
|50
|5675
|
24.05.1994-23.05.1995
|20
|51
|5750
|
24.05.1995-23.05.1996
|20
|52
|5825
|
24.05.1996-23.05.1997
|20
|53
|5900
|
24.05.1997-23.05.1998
|20
|54
|5975
|
24.05.1998-23.05.1999
|20
|55
|5975
|
24.05.1999-08.09.1999
|20
|56
|5975
|
09.09.1999-30.04.2008
|20
|58
|7000
|
01.05.2008-31.12.2035
|20
|58
|7200
BAĞ-KUR'LU ERKEKLER 01.06.2002 İTİBARİYLE…
|
25 yılı doldurmasına kalan süre
|Prim ödemesi gereken süre
|Emekli olacağı yaş
|
2 yıl ve daha az
|25
|44
|
2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay
|25
|45
|
3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl
|25
|46
|
5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay
|25
|47
|
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl
|25
|48
|
8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay
|25
|49
|
9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl
|25
|50
|
11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay
|25
|51
|
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl
|25
|52
|
14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay
|25
|53
|
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl
|25
|54
|
17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay
|25
|55
|
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl
|25
|56
|
20 yıldan fazla-21 yıl
|25
|57
|
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl
|25
|58
KADIN MEMURLAR İÇİN 23.05.2002 İTİBARİYLE…
|
20 yılı tamamlamaya kalan süre
|Kesenek ödeme süresi
|Yaş
|
2 yıl veya daha az
|20
|40
|
2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az
|20
|41
|
3 yıldan fazla- 4 yıl
|20
|42
|
4 yıldan fazla-5 yıl
|20
|43
|
5 yıldan fazla-6 yıl
|20
|44
|
6 yıldan fazla-7 yıl
|20
|45
|
7 yıldan fazla-8 yıl
|20
|46
|
8 yıldan fazla- 9 yıl
|20
|47
|
9 yıldan fazla-10 yıl
|20
|48
|
10 yıldan fazla- 11 yıl
|20
|49
|
11 yıldan fazla-12 yıl
|20
|50
|
12 yıldan fazla- 13 yıl
|20
|51
|
13 yıldan fazla- 14 yıl
|20
|52
|
14 yıldan fazla- 15 yıl
|20
|53
|
15 yıldan fazla-16 yıl
|20
|54
|
16 yıldan fazla-17 yıl
|20
|55
|
17 yıldan fazla
|20
|58
ERKEK MEMURLARIN 23.05.2002 İTİBARİYLE
|
25 yılı tamamlamasına kalan süre
|
Kesenek ödeme süresi
|
Yaş
|
2 yıl ve daha az
|
25
|
44
|
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay
|
25
|
45
|
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl
|
25
|
46
|
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay
|
25
|
47
|
6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl
|
25
|
48
|
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay
|
25
|
49
|
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl
|
25
|
50
|
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay
|
25
|
51
|
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl
|
25
|
52
|
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay
|
25
|
53
|
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl
|
25
|
54
|
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay
|
25
|
55
|
16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl
|
25
|
56
|
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay
|
25
|
57
|
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl
|
25
|
58
|
22 yıldan fazla
|
25
|
60
SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|
Sigorta başlangıcı
|% 80 üzeri
|% 60-79
|% 40-59
|05.08.1991 ve daha önce
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl - 3600 gün
|
06.08.1991-05.08.1994
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl 8 ay- 3680 gün
|16 yıl -3760 gün
|
06.08.1994-05.08.1997
|15 yıl - 3600 gün
|16 yıl 4 ay - 3760 gün
|17 yıl - 3920 gün
|
06.08.1997- 05.08.2000
|15 yıl - 3600 gün
|17 yıl - 3840 gün
|18 yıl - 4080 gün
|
06.08.2000-05.08.2003
|15 yıl - 3600 gün
|17 yıl 8 ay - 3920 gün
|19 yıl - 4240 gün
|
05.08.2003-30.09.2008
|15 yıl - 3600 gün
|18 yıl - 4000 gün
|20 yıl - 4400 gün
SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|
Sigorta başlangıcı
|% 60 ve üzeri
|% 50-59
|% 40-49
|?01.10.2008-31.12.2008
|15 yıl - 3700 gün
|16 yıl - 3700 gün
|18 yıl - 4100 gün
|
01.01.2009-31.12.2009
|15 yıl - 3800 gün
|16 yıl - 3800 gün
|18 yıl - 4200 gün
|
01.01.2010-31.12.2010
|15 yıl - 3900 gün
|16 yıl - 3900 gün
|18 yıl - 4300 gün
|
01.01.2011-31.12.2011
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4000 gün
|18 yıl - 4400 gün
|
01.01.2012-31.12.2012
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4100 gün
|
18 yıl - 4500 gün
|
01.01.2013-31.12.2013
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4200 gün
|18 yıl - 4600 gün
|
01.01.2014-31.12.2014
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4300 gün
|18 yıl - 4680 gün
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|Engellilik oranı
|Sigorta süresi
|Prim günü
|Yüzde 40-49
|18 yıl
|4680
|Yüzde 50-59
|16 yıl
|4320
|Yüzde 60 ve üstü
|15 yıl
|3960
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