Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri sürüyor. Salı günü başlayan ödemeler, Cumartesi tamamlanacak. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişi ödeme almış olacak.
Ancak emekli adayları için de fırsat kaçmış değil. Ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, kısa süre önce çıkarılan torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.
Bu sayede Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesinin ardından emekli aylığı bağlananlar bu imkanı kaçırmış olmayacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihlerine denk geldiği için, Nisan ayı içerisinde ve Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da bu ikramiyeyi alabilecek.
Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
MAYIS'TA BİLE FIRSAT VAR
Nisan ve Mayıs'ta emekli aylığı bağlananların hesabına, 1.000'er TL Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırılacak.
KİM, NE ALACAK?
● EMEKLI: 1.000 TL
● ÖLÜM AYLIĞI (% 75): 750 TL
● ÖLÜM AYLIĞI (% 50): 500 TL
● ÖLÜM AYLIĞI (% 25): 250 TL
● 2 AYLIK ALANA: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
● SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANA: İş göremezlik derecesi oranında...
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