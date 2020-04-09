



Ancak emekli adayları için de fırsat kaçmış değil. Ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, kısa süre önce çıkarılan torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.