Emekli maaşları ne zaman ödenecek? SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca emekli Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde maaşların ödeneceği tarihi beklemeye başladı. TBMM'de kabul edilen yasayla en düşük emekli maaşı bin 500 liraya yükseltildi. Maaşı 1500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin emekli, zamlı maaş alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Düzenleme bu ay maaş ödemelerine yansıyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.