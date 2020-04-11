10 ve 5 bin TL arasında verilecek: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kaç oldu? Kredide yeni imkanlar...

Kredi faiz oranlarında yakın süreçte sunulan fırsatlar sürerken bankalar tarafından yeni fırsatlar duyuruluyor. Kredi çekmeyi düşünenler ise ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bankalar Nisan ayında da kredide yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Kamu bankaları hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlar 6 ay ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi çekme imkanı sundu. Peki, taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte detaylar...

KAMU BANKALARDAN DESTEK KREDİSİ İMKANI

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara temel ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Başvurular bankalar tarafından 1 Nisan'dan bu yana alınmaya devam ediyor. Kamu bankalarının müşterileri sadece bir bankaya başvurarak 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi alabilecek.