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    • Ekonomi
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    • 12.04.2020 09:46
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    Son dakika: Çiftçilere büyük müjde! 7 ilde araziler çiftçiye açıldı!

    ’de ortaya çıkan ve 6 kıtaya birden yayılan yeni tip koronavirüs ile birlikte dünyada ve gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşanabileceği uyarıları yapılıyor. , ilerleyen günlerde dünya gündeminin zirvesine oturacak gıda güvenliği için önemli bir adım attı. Çevre ve , , , , , , ve ’ta araziler belirlendiğini, bu arazilerin çiftçiye, bedelsiz tahsis edileceğini açıkladı.

    Türkiye'den gıda güvenliği için dev adım!

    Koronavirüs salgınıyla dünyada ve gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşanabileceği uyarıları yapılıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Örgütü (FAO), koronavirüse karşı alınan önlemler yüzünden kimi ülkelerde gıda sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ AÇILACAK
    ise gıda stokları yeterli olsa da şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, 'ye ait atıl durumdaki lerinin çiftçiye bedelsiz verileceğini açıkladı. Projenin detaylarını Çevre ve , SABAH'a anlattı. 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ilk etapta 9.7 milyon metrekarelik tarım arazisinin kira bedeli ve ecrimisil bedeli alınmadan, çiftçilerin kullanımına açılacağını söyleyen Kurum, "Üretimin artmasının hayati önem taşıdığı bugünlerde çiftçilerimiz ekim yaparak aile ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

    YAZLIK EKİME UYGUN BİTKİLER
    Projenin Türkiye geneline yayılacağını anlatan , "Bu çalışmada, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi yazlık ekime uygun bitkiler ekilecek. Çalışmalar il ve ilçe tarım müdürlüklerinin kontrolünde yapılacak. , , , , , ve 'ta bulunan araziler çiftçiye tahsis edilecek" diye konuştu.

    1 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
    Bakan Kurum, Tarım ve ile Eylül 2018'de 1 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Hazineye ait tarım arazilerini tarımsal amaçlı olarak kullanan çiftçilerimizin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmasını sağladık. Hazine taşınmazlarının ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama imkânını çiftçimize sunduk. Bu kapsamda, şimdiye kadar 49 bin 489 çiftçimizle, 571 milyon metrekare alan i kira sözleşmelerimizi yaptık. Ayrıca, kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren çiftçilerimize kira süresini yeniden uzatma veya doğrudan satın alma imkânını da sağladık." Bakan Kurum, koronavirüsle mücadele kapsamında da çiftçilerin nisan, mayıs, haziran kira ödemelerini 6 ay ertelediklerini söyledi.



    PROJEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
    İlk etapta 7 ilde başlanacak projede aynı parsele birden fazla çiftçi müracaat ederse ekim için belirli kriterler istenecek.

    1-Projeye başvuran çiftçiler için bir puanlama sistemi olacak.
    2-Çiftçinin o köyde ikâmet ediyor olması istenecek.
    3-Hangi ürünleri ektiği, üretilen ürün arz açığı olup olmadığı puanlama sistemini etkileyecek.
    4-Kadın, genç çiftçi ve ziraat mühendisi başvuruda bulunursa puan artacak. (Sabah)

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