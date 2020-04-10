Emekliler, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden çıkan ve hızla hayata geçirilen zamma kavuşuyor. Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emekli, zamlı ödemelerini önümüzdeki hafta almaya başlıyor. Emekliler tahsis numaralarının son rakamına göre ayın 17'si ile 28'i arasında zammı hesaplarında görecek.
28 NİSAN'A KADAR
SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı, bin liradan bin 500 liraya yükseltilmişti.
Bu kapsamda ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bu aydan itibaren bin 500 lira yatırılmaya başlanacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.
Bu imkandan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin kazancı artacak.
Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.
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