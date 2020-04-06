En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücretli kaç para emekli maaşı alır?

SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda emekli maaşları oldukça merak ediliyor.
Milyonlarca çalışan bir an önce emekli olma peşindedir. Vatandaşların emekli olabilmesi için prim günü, yaş, sigortalılık süresi ve sigorta giriş tarihi gibi kriterlere bakılır. Emekliliğe hak kazanan vatandaşların en büyük merakı ise ne kadar emeklilik maaşı alacağıdır. 2020 yılında belirlenen zam oranlarıyla birlikte maaşlar yeniden belirlenmiştir. Peki asgari ücretli kaç para emekli maaşı alır? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilmişti. 12 milyon kişinin Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekildi. İkramiye bir kaç güne ödenecek.
2020 Zam Oranı Emekli Maaşlarına Ne Kadar Yansıdı?
Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte başta asgari ücret olmak üzere Türkiye ekonomisindeki bütün mihenk taşları yeniden düzenlendi. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için belirlenen zam oranı neticesinde 76- 382 TL arasında zam yapıldı.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?
Yapılan zam SSK, memur ve BAĞ-KUR emeklilerini etkilenmiştir. Her emekli türünde yapılan zamlar sonucunda en düşük emeklilik maaşları yeniden belirlenmiştir.
En düşük memur emekli maaşı yapılan yüzde 5.5'lik zam ile birlikte 2.522'den 108 TL artarak 2.660 TL oldu
SSK emeklilik maaşlarında sigorta olunan yıl oldukça önemli olurken; 2008 sonrasında emekli olanların aldığı en düşük maaş 77 TL arttırılarak 1.181 TL'den 1.258 TL'ye yükseltildi. Belirlenen yüzde 6.5'lik zam oranı kapsamında 2008 yılı öncesinde emekli olan SSK'lıların en düşük emeklilik maaşı 130 TL arttırılarak 2.000 TL'den 2.130 TL'ye getirildi.
BAĞ-KUR'luların emeklilik maaşında ise; kişinin tarım ya da esnaf olması dikkate alınır. Tarım BAĞ-KUR emeklileri 86 TL, esnaf BAĞ-KUR emeklileri ise 110 TL oranında zam almıştır. Buna göre; Tarım BAĞ-KUR'luların en düşük aylığı 1.332 TL'den 1.418 TL'ye; Esnaf BAĞ-KUR'luların en düşük maaşı ise 1.688 TL'den 1.798 TL'ye yükseltilmiştir.
Emekli Maaşını Arttırmanın Yolları Nelerdir?
Emekli maaşının yüksek olması çalışanların en büyük hayalidir. Emekli maaşının yükseltilmesine dair çok bilinen yanlışların başında; çalışma süresinin uzunluğunun etkili olduğu iddiası vardır. Emeklilik maaşında etkili olan çalışırken kazanılan aylık kazanç ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prim esastır. Emekli maaşı, çalışanın ortalama aylık kazancı ile aylık bağlanma oranının çarpımı sonucunda elde edilen miktar baz alınarak bağlanır. Aynı zamanda kişinin son 7 yılda çalıştığı statüde (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) emeklilik maaşında etkilidir. SSK'lı emekli olanların BAĞ-KUR'lu emeklilere göre avantajlı olarak daha yüksek emekli maaşı alırlar.
Emekli maaşının yüksek olması için kişinin aylık ücretine bağlı olarak prim ödemesinin tavandan yapılması gerekir. Prim, ikramiye veya fazla mesai gibi ek ödemelerin prime esas kazanca eklenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi de emekli aylığını etkiler. Birden fazla yerde sigortalı olarak çalışmak prime esas kazancı arttıracağı için emekli maaşının yükselmesinde direkt olumlu olarak yansıtılır. Son olarak kadınlar için tanılan doğum borçlanması ve erkeklerin faydalandığı askerlik borçlanması ile yurtdışı borçlanmalarının geriye dönük prim ödemelerinin tavandan yapılması da emekli maaşını yükseltir.
2582 Lira Verilecek! Ek Ödemeyle 2020 Güncel Maaşlar...
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 498 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 4 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 582 liraya, uzman olmayanlarda bin 974 liraya çıkacak.
Kimler Alıyor!
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor. Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 241 lira 51 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ilave ödeme veriliyor.
Kim Ne Kadar Alıyor?
● Emekli: 1.000 TL
● Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
● Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
● Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
● 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
● Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
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