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    • 09.04.2020 01:35
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    Son dakika: 'de yayımlandı: Özel hastaneler muayene ücreti istemeyecek!

    Son dakika haberi! Sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğle Kovid-19’a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

    Özel hastaneler muayene ücreti istemeyecek!

    Sağlık uygulama tebliği değişti. 'de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.

    Böylece özel hastaneler, (Kovid-19) tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

    Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel hastaneler muayene ücreti istemeyecek!
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