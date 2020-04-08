Sağlık uygulama tebliği değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.
Böylece özel hastaneler, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.
Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.
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