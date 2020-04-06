Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişinin Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekilirken, ödemeler bu hafta yapılacak.
Emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ödemeler, yarın başlayıp cumartesi günü tamamlanacak. Ödemeler, SSK kapsamında olanlarla başlayacak.
SSK kapsamında olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 ise 7 Nisan'da, 20-21-22 ise 8 Nisan'da, 23-24 ise 9 Nisan'da, 25-26 ise 10 Nisan'da ödenecek.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.
KİME, NE KADAR?
Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alacak. Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek.
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