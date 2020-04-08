Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken ikramiye müjdesi hayata geçti. Emekliler, 1.000'er TL tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesini dünden itibaren almaya başladı.
Ödemeler, SSK kapsamında olanlarla başladı. İkramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 olanların hesaplarına dün yatırılırken, 20-21- 22 olanlara bugün, 23-24 olanlara yarın, 25-26 olanlara ise 10 Nisan'da ödenecek. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.
EVDE ÖDEME
Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alıyor. Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılıyor.
2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödeniyor. Emeklilere ikramiyelerini evde alma imkanı da var. 65 yaş ve üstü olan emeklilere pek çok banka evde ödeme yapıyor.
KİME, NE KADAR?
Emekli: 1.000 TL
Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
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