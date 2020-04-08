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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 06:59
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    • 09.04.2020 06:59
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    'ndan kararı! Paralar karantinada...

    salgınına karşı vatandaşlar evde kalarak kendilerini izole etmeye devam ederken, da mikrobun en çok barındığı yerlerden olan paralarla ilgili karantina uygulaması başlattı.

    Merkez Bankası'ndan koronavirüs kararı

    , Türkiye genelindeki tüm banknotlar için karantina uygulaması başlattı. Banknotlar en az 7 gün süre ile izole edilmiş alanlarda bekletiliyor. Daha önce dolaşıma sokulmamış banknotların kullanılmasına ağırlık verildi.

    İZOLE ALANLARDA BEKLETME
    de alınan bir dizi tedbirin yanısıra mikrobun en çok barınma ihtimalinin olduğu paralar için de önlem alınmaya başlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre Merkez Bankası, ilk günden itibaren paralar için sıkı tedbirler almaya başladı. Tüm ödemelerde ağırlıklı olarak daha önce dolaşıma sokulmamış banknotlar kullanılıyor. Öte yandan ATM'lerde de önlemler artırıldı. Birçok ATM'de QR kodla para çekme dönemi başladı. Böylelikle vatandaş tuşlara dokunmadan ATM'lerden parasını çekebiliyor. Türkiye genelindeki tüm ATM'lerin de ortak ATM olması için çalışmalar da yapılıyor.

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