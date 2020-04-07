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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 Gazete
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    ye 1500 lira | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak?

    Bu ay 650 bin SSK ve Bağ-Kur si maaşını zamlı alacak. Bin 500 liranın altındaki aylıklar, bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Ekonomik İstikrar Kalkanı     paketi kapsamında hayata geçirilen düzenleme ile bin 500 liranın altında kazanca sahip emekli kalmadı. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı bin liradan bin 500 liraya yükseltildi. Düzenleme bu ay maaş ödemelerine yansıyor.



    Emeklilerin hesabına bu aydan itibaren bin 500 liradan az para yatırılamayacak. Ek ödeme dahil bin 500 liranın altındaki aylıklar bin 500 liraya tamamlanacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak. Emekliler ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını hesabında görecek.



    YAKINI DA ALACAK
    Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.



    Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.




    ZAMLAR BU AY YATIRILIYOR
    SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.


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    Haberler Ekonomi Emekliye 1500 lira | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak?
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