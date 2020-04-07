Emekli tahsis numarası nasıl öğrenilir? Tahsis numarası ne demek? Milyonlarca emekli için ikramiyeler hesaplara yatmaya başladı. Tahsis noya göre emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri günlerdir beklediği ikramiyelerine kavuşuyor. Emeklilere bu ay 1000 TL ikramiye verilecek ve cepleri dolduracak. Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi planlanan bayram ikramiyeleri, salgınla mücadele günlerinde emeklilere daha erken yatırılmaya başlandı. Paraların verildiği günler tahsis noya göre değişiklik gösteriyor. Peki, emekli tahsis numarası nasıl öğrenilir? İşte tahsis noya göre emekli ikramiye yatırılma tarihleri…

TAHSİS NUMARASI NE DEMEK?

Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.

Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.