Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri emekliler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yılın ilk ikramiyesini alacak olan emekliler müjdeli haberin verildiği günden itibaren ödeme tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye nasıl ve nereden alınır? İşte ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da Bayram İkramiyesi alacak.