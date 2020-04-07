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    • 08.04.2020 11:39
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    • 09.04.2020 13:11
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    Bayram ikramiyesi hangi gün hesaplara yatacak? İkramiye nasıl ve nereden alınır?

    Emekli bayram ikramiyesi ne an ödenecek sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli Nisan ayının gelmesiyle birlikte bu soru hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Mart ayında emeklilere zamlı maaş ve bayram ikramiye müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi nasıl ve nereden alınır?

    Emekli bayram ikramiyesi nasıl ve nereden alınır?

    Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri emekliler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yılın ilk ikramiyesini alacak olan emekliler müjdeli haberin verildiği günden itibaren ödeme tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

    İkramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

    -17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

    -20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

    -23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

    -25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da yapılacak.

    4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise, 11 Nisan'da

    EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, emekli bayram ikramiyelerinin 11 Nisan 2020 tarihine kadar PTT aracılığyla vatandaşların evlerine gönderileceğine yer verildi. Açıklamada, bu süreçte vatandaşların evlerinden çıkmamaları gerektiğinin altı çizildi.

    BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmediği konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak belirlenmiş olup buna herhangi bir zam uygulanmadı. Bu yıl da bayram ikramiyeleri 1000 tL olarak yatırılacak.

    65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLER İKRAMİYEYİ NASIL VE NEREDEN ALACAK?

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali/kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu hatırlatan bankacılar, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerin valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletildiğini belirtiyor.

    Şubeler, iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi, müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.

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