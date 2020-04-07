Benzinde 5 kuruş indirim yapıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin fiyatında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Son gelen bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim yapıldı. Peki, benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte İstanbul, İzmir, Ankara mazot ve benzin fiyatları
BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,36 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,38 liraya inecek.
MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Motorin fiyatları 1 Nisan gece yarısından itibaren İstanbul 5,37 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,46 liradan 5,38 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5.40 liraya geriledi.
LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yakın bir zamanda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından LPG otogaz pompa fiyatlarına 95 kuruş indirim geldiği açıklandı. İndirimin ardından LPG Otogaz'ın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 3.97 liradan, 3,02 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 3,98 liradan 3,03 liraya geriledi.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BENZİN ÖZELLİKLERİ
Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıttır.
150 °C'a kadar ham benzin,
150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,
250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,
350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.
Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.
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