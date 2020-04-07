Benzinde 5 kuruş indirim yapıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin fiyatında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Son gelen bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim yapıldı. Peki, benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte İstanbul, İzmir, Ankara mazot ve benzin fiyatları

BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,36 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,38 liraya inecek.