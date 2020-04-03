İŞKUR'DAN ANNELERE 7260 TL ÖDEME

Türkiye İş Kurumu tarafından hayata geçirilen ''İşte Anne Projesi'' ile 0-15 yaş arası çocuğu bulanan annelere aylık 2.420 liraya varan destek veriliyor. Söz konusu proje 26 gün üzerinden olarak hesaplanarak günlük 77 TL olarak ödeme yapılıyor. 3 aylık dönem içerisinde anneler 7260 TL ücret alıyor. Bunun için gerekli olan şartlar;

- 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.

- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

- Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

- Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

- İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.