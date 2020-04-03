Annelere İŞKUR ve SGK aracılığı ile son dönemde çeşitli destekler yapılıyor. Çalışan ve çalışmayan her anne belirli programlara katılarak 9.214 TL'ye kadar destek alıyor. Peki anneler bu destekten nasıl yararlanabiliyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL
Devletten annelere çok sayıda destek. Çalışan ve doğum yapan annelere SGK tarafından belirli bir ücret ödeniyor. Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6 bin 367 lirayı buluyor. Bunun yanı sıra emzirme ödeneği, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma desteği sağlanıyor.
Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL
ANNELERE VERİLEN BU DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri (Her ilin merkezinde bu Bakanlığın bir İl Müdürlüğü vardır),
- Sosyal Hizmet Merkezlerine (Bulunduğunuz İlçenin Kaymakamlık Binasındadır) yapacaktır.
- Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla başvurularını yapabilir.
- Başvuruları bizzat yapabileceğiniz gibi, posta yada kargo vasıtası ile de yapabilirsiniz.
- Dilekçeye annenin kendisinin imza atması gereklidir.
- Başvuru yapmadan önce çocuğunuzun kimliğinin çıkması gereklidir.
- KAMUDA ÇALIŞANLAR (statü fark etmeksizin) çalıştığı kurumların personel yada maaş birimlerine başvuracak
İŞKUR'DAN ANNELERE 7260 TL ÖDEME
Türkiye İş Kurumu tarafından hayata geçirilen ''İşte Anne Projesi'' ile 0-15 yaş arası çocuğu bulanan annelere aylık 2.420 liraya varan destek veriliyor. Söz konusu proje 26 gün üzerinden olarak hesaplanarak günlük 77 TL olarak ödeme yapılıyor. 3 aylık dönem içerisinde anneler 7260 TL ücret alıyor. Bunun için gerekli olan şartlar;
- 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.
- Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.
- Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.
- İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.
Başvuru yapmak için;
Bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.
ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ DESTEĞİ
Annelere sağlanan bir diğer destek ise kreş desteği. Devlet 2 ve 5 yaş arası çocukları bulunan annelere çocukları için belirli bir oranda kreş desteği sağlıyor. Devlet tarafından sağlanan kreş desteği ailelere ek bir destek olarak sağlanıyor. Yani ailelere direk ödenen bir destek değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor. Bu kapsamda sağlanan destek miktarı annenin ücretine göre değişmekle beraber 1015 TL seviyesinde.
Başvurular nereden yapılacak?
Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Bugün itibariyle E-Devlet üzerinden başvurular 2020 yılı için yeniden başladı.Destekten yararlanacak anneler 0-60 ay aralığında çocuğunu proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı anadokulu, kreş ve gündüz bakımevine düzenli olarak göndermeniz gerekmektedir.
Kaç Kişi Destek alabilecek?
Şu an için duyurulan ödemelerde, İstanbul'da 3250 anne, Ankara'da 1500 Anne, İzmir'de 1500 Anne, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne ve Malatya'da 750 Annenin yanı sıra 2020'de Elazığ'da 500 anne yararlanabilecek. Toplam 10.250 Anne 650 TL yardımdan yararlanabilecek.
Ödeme Miktarları ne kadardır?
Ödeme miktarları aylık 100 avrodur. Tek bir çocuk için en fazla 24 ay para alabilirsiniz. 24 ay sonra sürekli olarak 10.500 kişi değişecektir. Bu ödeme geçimini zor sağlayan annelerin kreş, anaokulu ve gündüz bakımevine çocuğunu gönderip masrafların bir kısmını karşılamaktır. 72 aylık olan çocuklardan bu ödeme kesilecektir.
Ödemeler Halk Bankasına yatırılacaktır. Bu sebeple Halk Bankası hesabı açmanız gerekmektedir
Anne için aylık kazanç sınırı ne?
Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. (2019 yılı için 5 bin 116 TL.)
Tek seferlik kırtasiye desteğinden kimler faydalanabilecek?
Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 euro) kırtasiye desteği sağlanacak.
Çocuklar için yaş sınırı kaç?
0-60 aylık çocuğu olan anneler faydalanabilecek.
Anne için yaş sınırı yok.
İş arayanlara da yardım var
Doğum izni alan çalışan anne faydalanabilecek mi?
Hayır, faydalanamayacak.
Sigortalı olmak şart mı?
Evet. Annelerin en geç kesin kayıt tarihinden bir gün önce bir işverenin yanında 4/A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmaya başlamış olması gerekiyor.
İşten ayrılanlara destek sürecek mi?
İşten çıkarılma durumunda iş arayan ve çocuğu kreş, anaokulu ve ya gündüz bakımevinde devam edenler, en fazla 3 ay projeden faydalanabilir.
Süt izni kullanan çalışan anne faydalanabilecek mi?
Evet faydalanabilecek.
Kaç kişiye ödeme yapılacak?
10 bin 250 anne gerekli şartları taşıması halinde destekten faydalanacak.
Yazın destek sürecek mi?
Yaz aylarında da mali desteğin sürmesi için çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderilmesi gerekiyor. Çocuğunu yaz okuluna gönderenler ise bunu belgeyle kanıtlamak durumunda.
Destek ne zaman sona erer?
24 ay sonra. Ancak çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erer. Şartlar mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilirse anne hakkını kaybeder.
Başvuru nereye yapılacak?
Birden fazla çocuk için destek alınamıyor.
Çalışan annenin çocuğuyla aynı evde yaşaması şart.
Destek nasıl kesilir?
Destek 24 ay süre dolduktan sonra kesilmektedir ayrıca çocuk 72 aylık olduğunda yine destek sona erdirilecek E-devlet üzerinden diğer kazanan adaylar 24 ay ödeme almaya başlayacaktır. 31 Mart 2022 tarihine kadar düzenli ödemeler şimdilik yapılacak.
Sakın geç kalmayın
Başvurular yapmak için; E-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ kurumsal çocuk yazarak girerek doldurmanız gereken alanları dold
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