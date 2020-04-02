Devletten 3 ay boyunca işçiye maaş, işverene koruma başvurusu müjdesi! Sektör ayrımı yok!

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve aylık olarak ödeniyor.