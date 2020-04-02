HANGİ ÇALIŞAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari ücretli çalışan için 2.943 TL, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 TL en az ödeme yapılabilecek.

Maaşı 4 Bin TL olan için, hesaplanan ödeme 2.400 TL damga vergisi düşüldüğünde ise 2.381,78 TL ödeme yapılacak.

7 Bin lira maaş ile çalışanlar için ise, 4.414,50 TL damga vergisi düşüldüğünde 4.380,99 TL kısa çalışma ödemesi alabilecek.