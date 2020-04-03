



SOSYAL MESAFE KORUNDU

Milliyet'in haberine göre Koç, vatandaşların sosyal destek için başvuru ve takiplerini de e-Devlet üzerinden yapmaya başladığını ifade etti. Şubat'ta 87 bin 789 kez sorgulanan Alo 183 Sosyal Destek Başvuru ve Takibi Hizmetinin, Mart'ta 245 bin 861 kez sorgulandığını ve yaklaşık üç kat arttığını belirten Koç, "Rapor geçerlilik süreleri ikinci bir duyuruya kadar uzatıldı. Vatandaşlar reçete, ilaç ve rapor bilgilerine e-Devletten ulaşabiliyor. Vatandaşlar sosyal mesafelerini koruyarak ve evde kalarak bu hizmetten dijital ortamda yararlanmayı tercih etti. e-Devlet Kapısı üzerinden Şubat ayında 1 milyon 182 bin 775 kez sorgulanan İlaç Kullanım Süresi hizmeti, Mart ayında 2 milyon 2 bin 972 kez sorgulandı" bilgisini verdi.