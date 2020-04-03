4A/4B/4C ilaç kullanım süresi sorgulama... Devlet girişi ile sağlık hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. İlaç kullanım süresi sorgulama ile işlemleri E Devlet girişi ile ulaşabilirsiniz. E Devlet girişi detayları yazımızda. Vatandaşlık bilgilerinizin bulunmasının yanı sıra yapılan her işlemin yasal geçerliliğinin bulunması nedeni ile E-Devlet Kapısı portalında vatandaşlık bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacı ile özel şifreleme giriş yöntemleri kullanılıyor. E-Devlet giriş sayfasında yüksek güvenlikli giriş yöntemlerini kullanarak yapacağınız kimlik doğrulama ile portaldaki hizmetleri daha güvenli şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.
4A/4B/4C ilaç kullanım süresi sorgulama!
Vatandaşların ilaçlar için kullanım süresi bitmeden tekrar sigorta üzerinden ilaç alabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle E Devlet girişi yaparak kişilerin ilaç kullanım süresi için sorgulama yaparak ilaçları için takipte bulunması gerekmektedir. Kişilerin online olarak yapabileceği sorgulama için E Devlet girişi yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu menüsü altında bulunan Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler alt başlığında bulunan 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama bağlantısına tıklaması gerekmektedir.
Yapacağınız seçim ile birlikte kullandığınız ilaç ile ilgili bilgiler yayınlanacaktır. Ekranda yayınlanan bilgiler ile birlikte, ilacınızı tekrar sigorta üzerinden ne zaman alabileceğiniz yayınlanmaktadır. Bu bakımdan doktora ilacı yazdırmış olsanız dahi eczaneden ilacı güvenceli olarak almanız mümkün olmayacak ve kullanılan ortak sağlık sistemi durum ile ilgili hata verecektir. İlaç kullanmayan kişilerin yapacakları sorgulamalarda ise "Şu an kullandığınız bir ilaç bulunamamıştır." Şeklinde hata mesajı yayınlanmaktadır.
E Devlet girişi ile ulaşabileceğiniz ilaç hizmetinden tüm vatandaşlar yararlanmaktadır. Özellikle yaşlılıkta şeker ve kolesterol gibi sağlık sorunları nedeniyle düzenli ilaç kullanması gereken kişileri ilgilendiren ilaç süresi için E Devlet girişi ardından haberde belirtilen adımları takip edilmesi yeterli olacaktır.
E Devlet girişi yapmak için ise önceden devlet kapısı üyeliğinizi oluşturmanız gerekmektedir. Üyelik işlemlerini yapmayan kişilerin üyelik şifresini alması ve ardından giriş yaparak ilgili hizmete ulaşması yeterli olacaktır. İsteyen tüm vatandaşlar, online imkandan yararlanabilir
E-Devlet Kapısı Portalı Nedir?
Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz. Böylelikle E-Devlet Kapısı portalı, Türkiye genelinde vatandaşların kamu işlemlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlarken, kamu kurumlarının iş yükünde de ve yoğunluğunda hafifleme sağlıyor. Kamu hizmetlerinde dijital entegrasyon çalışmasının bir ürünü olan E-Devlet Kapısı portalında işlemlerin güvenle yapılması için "Kimlik Doğrulama" yapılması gerekiyor. E-Devlet Kapısı kimlik doğrulamalarını da E-Devlet giriş sayfasından yapabilirsiniz.
E-Devlet Giriş Nereden Yapılır?
Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı vatandaşlara iki kanal üzerinden hizmet veriyor. Böylelikle E-Devlet giriş işlemlerinizi;
• E-Devlet Kapısı resmi web adresi "turkiye.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasını "AppStore" veya "PlayStore" üzerinden cihazınıza indirin ve açın.
Şeklindeki iki kanal üzerinden yapabilirsiniz. Her iki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerini 7/24 yaparak, kurumların servislerini kullanabilirsiniz.
E-Devlet Giriş Nasıl Yapılır?
Kişisel vatandaşlık bilgi güvenliği için yapmanız gereken E-Devlet giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. İki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerinizi aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece iki kanalda da E-Devlet Giriş sayfasına ulaşma şekliniz farklı olur.
• E-Devlet Kapısı "turkiye.gov.tr" adresinde giriş sayfası için sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasında ise sol kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayarak "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
• Ulaştığınız E-Devlet Giriş sayfasında ise size sunulan 5 farklı giriş yönteminden birisini kullanabilirsiniz(E-Devlet şifresi, Mobil imza, Elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve İnternet bankacılığı).
• E-Devlet kimlik doğrulama yöntemlerinden birisini seçtikten sonra T.C. kimlik numaranızı ve seçtiğiniz yönteme göre talep edilen bilgileri girin.
• Bu bilgileri girdikten sonra en altta bulunan "Sisteme Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemleri tamamlayarak kolayca E-Devlet giriş yaparak, sistemdeki hizmetleri kullanmaya güvenle başlayabilirsiniz. E-Devlet giriş yöntemleri sadece "Adres Değişikliği" gibi işlemlerde e-Devlet şifresi ile giriş yetersiz kalmaktadır. Bu şekilde birkaç spesifik işlem dışında tüm hizmetler için hangi giriş yöntemiyle giriş yaptığınız fark etmemektedir.
E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?
E-Devlet giriş işlemlerini "E-Devlet Şifresi İle Giriş" yöntemini kullanarak, gerçekleştirmek istiyorsanız bir adet E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor.
Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen E-Devlet kimlik doğrulama yöntemi e-devlet şifresi yöntemi oluyor. E-Devlet şifresi şu an için ne yazık ki internet ortamından temin edilemiyor. E-Devlet şifresi almak için en yakın PTT şubesine giderek, bireysel başvuruda bulunmanız gerekiyor. PTT şubelerinde E-Devlet şifresi almak için;
• T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı belgenizin yanınızda bulunması.
• E-Devlet şifresi ücreti 2 TL ödeme yapmanız.
Gerekmektedir. Bu şekilde anında E-Devlet şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile yapacağınız ilk E-Devlet giriş işleminde mevcut şifrenizi istediğiniz bir şekilde değiştirebilirsiniz. Böylelikle bundan sonra kendinizin belirlediğiniz şifreyi E-Devlet şifresi olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer E-Devlet şifrenizi unutursanız yine PTT şubelerine başvuruda bulunmalısınız. Bu defa PTT şubelerine giderek "E-Devlet şifremi unuttum" şeklinde başvuruda bulunmalısınız.
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