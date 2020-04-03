E-Devlet Giriş Nereden Yapılır?

Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı vatandaşlara iki kanal üzerinden hizmet veriyor. Böylelikle E-Devlet giriş işlemlerinizi;

• E-Devlet Kapısı resmi web adresi "turkiye.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasını "AppStore" veya "PlayStore" üzerinden cihazınıza indirin ve açın.

Şeklindeki iki kanal üzerinden yapabilirsiniz. Her iki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerini 7/24 yaparak, kurumların servislerini kullanabilirsiniz.

E-Devlet Giriş Nasıl Yapılır?

Kişisel vatandaşlık bilgi güvenliği için yapmanız gereken E-Devlet giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. İki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerinizi aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece iki kanalda da E-Devlet Giriş sayfasına ulaşma şekliniz farklı olur.

• E-Devlet Kapısı "turkiye.gov.tr" adresinde giriş sayfası için sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasında ise sol kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayarak "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

• Ulaştığınız E-Devlet Giriş sayfasında ise size sunulan 5 farklı giriş yönteminden birisini kullanabilirsiniz(E-Devlet şifresi, Mobil imza, Elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve İnternet bankacılığı).

• E-Devlet kimlik doğrulama yöntemlerinden birisini seçtikten sonra T.C. kimlik numaranızı ve seçtiğiniz yönteme göre talep edilen bilgileri girin.

• Bu bilgileri girdikten sonra en altta bulunan "Sisteme Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemleri tamamlayarak kolayca E-Devlet giriş yaparak, sistemdeki hizmetleri kullanmaya güvenle başlayabilirsiniz. E-Devlet giriş yöntemleri sadece "Adres Değişikliği" gibi işlemlerde e-Devlet şifresi ile giriş yetersiz kalmaktadır. Bu şekilde birkaç spesifik işlem dışında tüm hizmetler için hangi giriş yöntemiyle giriş yaptığınız fark etmemektedir.

E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

E-Devlet giriş işlemlerini "E-Devlet Şifresi İle Giriş" yöntemini kullanarak, gerçekleştirmek istiyorsanız bir adet E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor.

Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen E-Devlet kimlik doğrulama yöntemi e-devlet şifresi yöntemi oluyor. E-Devlet şifresi şu an için ne yazık ki internet ortamından temin edilemiyor. E-Devlet şifresi almak için en yakın PTT şubesine giderek, bireysel başvuruda bulunmanız gerekiyor. PTT şubelerinde E-Devlet şifresi almak için;

• T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı belgenizin yanınızda bulunması.

• E-Devlet şifresi ücreti 2 TL ödeme yapmanız.

Gerekmektedir. Bu şekilde anında E-Devlet şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile yapacağınız ilk E-Devlet giriş işleminde mevcut şifrenizi istediğiniz bir şekilde değiştirebilirsiniz. Böylelikle bundan sonra kendinizin belirlediğiniz şifreyi E-Devlet şifresi olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer E-Devlet şifrenizi unutursanız yine PTT şubelerine başvuruda bulunmalısınız. Bu defa PTT şubelerine giderek "E-Devlet şifremi unuttum" şeklinde başvuruda bulunmalısınız.