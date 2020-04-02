İŞKUR Koronavirüs ile uğraştığımız şu zor günlerde önemli destekler vermeye devam ediyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile işsiz gençler için İşbaşı Eğitim Programı düzenleniyor. Bu programlara katılan gençlere günlük 75 TL cep harçlığı veriliyor. İşbaşı Eğitim Programından kimler yararlanabilir? Günlük harçlık almak isteyen gençlerin sağlaması gereken şartları okuyucularımızla paylaşıyoruz. Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması, yaş şartında 15 yaşını doldurmuş olması, başvuru yapacakları ve eğitim alacakları alanların özelliklerine sahip olması gerekiyor.
HANGİ İLLERDE MEK AÇILDI?
Mardin Nusaybin, Muş Merkez, Tokat Turhal, Şanlıurfa Haliliye, Mardin Ömerli, Tokat Zile, İzmir Gaziemir, Eskişehir Eskişehir Merkez illerinde. Muş Hasköy, Adana Sarıçam, Siirt Kurtalan, Afyonkarahisar İhsaniye, Mardin Midyat, Sinop Gerze, Siirt Merkez, Düzce Gölyaka il ve ilçelerinde mesleki edindirme kurslarını bitiren adaylar bu kurs sonrasında aldıkları eğitimlere göre istihdam edilecekler.
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HANGİ ALANLARDA EĞİTİLER VERİLECEK?
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı, Dokuma Konfeksiyon Makineci, Stilist, Çağrı Merkezi Elemanı, Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor), Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı, Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi, Giysi Tadilatçısı, Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı, Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı, Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı, Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) kadrolarında eğitimler yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması, yaş şartında 15 yaşını doldurmuş olması, başvuru yapacakları ve eğitim alacakları alanların özelliklerine sahip olması, işveren tarafından aranan genel ve özel şartlara sahip olması gerekmektedir. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaması istenilmektedir.
Kurslar 160 fiili sürede tamamlanır. Günlük olarak 5 ile 8 saat arsında hafta 6 gün süre ile toplam 30 en fazla 40 saat kurs devam edecek. Milli bayramlarda, resmi tatillerde ve dini bayram günlerinde kurslar devam etmez. İŞKUR adayların zaruri giderlerini öder. Bu rakam 20 Tl ile 75 arasında olmaktadır. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş ve meslek hastalığı primleri de ödenir. Adayların var ise 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için 40 Tl bakım desteği alırlar. Adaylar iş ve meslek danışmanları aracılığı ile bu eğitimlere başvuru yapabileceklerdir.
İŞKUR İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI
İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de "İş başı eğitim programı". Bu programa katılabilmek için İŞKUR'un bazı şartları oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İŞKUR'A kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor. Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor. Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDA 75 LİRA HARÇLIK
Normalde bu programlara katılanlar öğrenci değilse günde 75 lira, öğrencilerse günde 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlarsa günde 27 lira cep harçlığı alıyor. Bu ödemelerin yanında programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primiyle, genel sağlık sigortası primi ödeniyor. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılınabiliyor.
BİLİŞİMDE EĞİTİM SÜRESİ 6 AY OLACAK
İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi 2018'de Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacak. Diğer sektörlerde de işbaşı eğitim programları 3 ay uygulanacak.
İşbaşı Eğitim Programı Gerekli Evrak Listesi
İşsizlerin mesleki deneyimi arttırmak ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan İşbaşı Eğitim Programından(İEP) yüksek öğretim öğrencilerinin de staj kapsamında yararlanmaları amaçlanmıştır.
İşbaşı Eğitim Programı(İEP) 4857 sayılı Kanun'a ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan, İŞKUR'a kayıtlı işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının payı olan iktisadi teşekküllerde uygulanabilir.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
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