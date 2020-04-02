HANGİ ALANLARDA EĞİTİLER VERİLECEK?

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı, Dokuma Konfeksiyon Makineci, Stilist, Çağrı Merkezi Elemanı, Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor), Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı, Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi, Giysi Tadilatçısı, Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı, Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı, Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı, Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) kadrolarında eğitimler yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması, yaş şartında 15 yaşını doldurmuş olması, başvuru yapacakları ve eğitim alacakları alanların özelliklerine sahip olması, işveren tarafından aranan genel ve özel şartlara sahip olması gerekmektedir. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaması istenilmektedir.

Kurslar 160 fiili sürede tamamlanır. Günlük olarak 5 ile 8 saat arsında hafta 6 gün süre ile toplam 30 en fazla 40 saat kurs devam edecek. Milli bayramlarda, resmi tatillerde ve dini bayram günlerinde kurslar devam etmez. İŞKUR adayların zaruri giderlerini öder. Bu rakam 20 Tl ile 75 arasında olmaktadır. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş ve meslek hastalığı primleri de ödenir. Adayların var ise 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için 40 Tl bakım desteği alırlar. Adaylar iş ve meslek danışmanları aracılığı ile bu eğitimlere başvuru yapabileceklerdir.