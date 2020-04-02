Emekliye 5’li kazanç! 2020 emekli zam ve ikramiyeleri hangi tarihlerde yatacak?

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu dönemde emekli vatandaşlarımız önemli kazanımlar elde ediyor. Bu bağlamda Ocak ayında maaşları artırılan emeklilerin kazanımları, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında atılan adımlarla artırıldı.
OTOMATİK PROMOSYON
Emeklilerin kazançlarından biri de promosyon. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu aldı ya da almak üzere. Promosyonda taban tutarların zamlanması ve bankaların kampanyalarla tutarı daha da artırmasının ardından, pek çok emekli yeni ödeme için 3 yıllık taahhhüt süresinin dolmasını bekliyor.
Taahhüdü dolanın hesabına, yeni taahhüt vermesi beklenmeksizin otomatik olarak promosyonu yatırılacak. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan, istediği zaman bunu yapabilecek. Eğer promosyon almışsa kalan dönemin tutarını iade etmesi yetecek.
İKİNCİ ÖDEME
Temmuz'da ise emeklilere çifte kazanç imkanı var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranları 3 Temmuz'da belli olurken, aynı ay içinde ikramiye de ödenecek. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.
İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
PROMOSYON
3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yeni promosyon hesaba yatacak.
NİSAN
7-10 NİSAN: SSK emeklileri Ramazan Bayramı ikramiyesi.
11 NİSAN: Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ramazan Bayramı ikramiyesi.
17-27 NİSAN: Maaşı bin 500 TL'den az SSK'lılara zamlı ödeme.
24-28 NİSAN: Maaşı bin 500 TL'den az Bağ-Kur'lulara zamlı ödeme.