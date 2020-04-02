Emekliye 5’li kazanç! 2020 emekli zam ve ikramiyeleri hangi tarihlerde yatacak?

OTOMATİK PROMOSYON

Emeklilerin kazançlarından biri de promosyon. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu aldı ya da almak üzere. Promosyonda taban tutarların zamlanması ve bankaların kampanyalarla tutarı daha da artırmasının ardından, pek çok emekli yeni ödeme için 3 yıllık taahhhüt süresinin dolmasını bekliyor.

Taahhüdü dolanın hesabına, yeni taahhüt vermesi beklenmeksizin otomatik olarak promosyonu yatırılacak. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan, istediği zaman bunu yapabilecek. Eğer promosyon almışsa kalan dönemin tutarını iade etmesi yetecek.