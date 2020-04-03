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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 Gazete
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    Emekliye 5 günde ikramiye | 2020 Ramazan Bayram ikramiyesi ödemelerini kim ne an, ne kadar alacak?

    Ramazan Bayram ikramiyesi ödemeleri haftaya başlıyor. Erken ödeme ile 7-11 Nisan’da tüm emekliler 1.000’er TL, dul ve yetimler de hisseleri oranında ikramiye alacak. Peki kimler hangi tarihte alacak? İşte tahsis numarasının son rakamına göre emekli ikramiyelerinin ödeme tarihleri.



    Yaklaşık     13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri için hazırlıklar sürüyor. Ödeme süreci haftaya başlıyor. Emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ödemeler, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.



    SSK kapsamında olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 ise 7 Nisan'da, 20-21-22 ise 8 Nisan'da, 23-24 ise 9 Nisan'da, 25-26 ise 10 Nisan'da ödenecek. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.



    KESİNTİ YAPILAMIYOR
    Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alacak. Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.



    2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek. İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.



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