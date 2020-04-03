



SSK kapsamında olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 ise 7 Nisan'da, 20-21-22 ise 8 Nisan'da, 23-24 ise 9 Nisan'da, 25-26 ise 10 Nisan'da ödenecek. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.