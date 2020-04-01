Emekli aylığı bağlama süreci nasıl işliyor?

Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "Kişi emeklilik hakkını kazansa ama emekli olmayıp çalışmaya devam etse ve 3 yıl sonra emekli olsa bu 3 yılın maaşını alabilir mi?
SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.
EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;
– Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.
– Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.
EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?
Emekli maaşlarının bağlanma süresi maaş talebinde bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'nin iş ve işlem yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Emekli maaşı talebinde bulunduktan sonra Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu dosyanızı inceler. Eğer ilk sigorta ya da başlangıç tarihinize göre emeklilik için gerekli olan sigorta prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlıyorsanız emekli maaşı bağlanma sürecine geçilir. Bu süreç başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yoğunluğuna göre ortalama 1,5 ile 2 ay arasında sürer.
İLK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Emeklilik talebinde bulunduktan sonra dosyanız incelenir ve herhangi bir sakınca yoksa aylığınız bağlanır. Eğer SGK tahsis talep formunda maaş almak istediğiniz bankayı yazdıysanız ilk maaştan itibaren emekli maaşınız formda belirttiğiniz bankaya gönderilir. Eğer başvuru formunda herhangi bir banka belirtmediyseniz bu durumda ilk emekli maaşınız Ziraat Bankası'na gönderilir. Daha sonra emekli maaşınızı başka bankaya taşımak isterseniz E devlet sistemi aracılığı ile bu işlemi yapabilirsiniz.
İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ALINIR?
İlk emekli maaşının alınacağı tarih SSK tahsis numarası ve bağkur sicil numarasına göre farklılık gösterir. Emekli sandığı emeklisi memurların maaşları her ayın başında ödenir. SSK ve bağkurluların ise sicil ya da tahsis numaralarına göre aylık ödenecek tarih belirlenir.
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