SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı?

SSK - SGK - Bağ - Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne kadar zam yapıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında, emekli maaşlarına zam yapılacağını ve böylece en düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğunu açıkladı. Peki emekli maaşlarına kaç TL zam yapıldı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Detaylar takvim.com.tr'de
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50'ye varan artış olacak. Artıştan kapsamdaki emeklilerin maaşını alan eş ve çocukları da hisseleri oranında yararlanacak. Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği corona virüsü toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. 76 yaş üstü emekli vatandaşların eğer isterlerse emekli maaşlarını evlerinden alabileceklerini söyleyen Erdoğan şunları söyledi;
Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.
İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.
DUL VE YETİME DE ZAM VAR
Artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimleri de yararlanacak. Aylıklar, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.
Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; aylık oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125 lira, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğuna ise 250 lira yerine 375 lira verilmeye başlanacak.
1.000 TL AY BAŞINDA HESAPTA
Emekliler, dul ve yetimlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 12 milyon kişinin Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekildi.
İkramiye Nisan ayı başında ödenecek. Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak.
23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında yatırılması bekleniyordu. Ödeme yaklaşık 2 ay erken yapılmış olacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere ise aylıkları oranında ikramiye ödenecek. 12 milyon kişiye yaklaşık 12 milyar lira ödeme yapılacak.