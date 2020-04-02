3 Nisan benzin, mazot, LPG otogaz fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt litre fiyatları

BENZİN ÖZELLİKLERİ

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıttır.

150 °C'a kadar ham benzin,

150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,

250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,

350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metota göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.