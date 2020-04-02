Emekliye Nisan kazancı! 2020 Nisan ayında emekliler hangi ödemeleri alacak?





SEYYANEN ZAM: Emeklilere en düşük ödeme torba yasayla bin 500 liraya çıktı. Bu kapsamda bu aydan itibaren bin 500 liranın altındaki emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani kapsamdaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 500 liraya varan artış olacak. Emekliler ayın 17'si ile 28'i arasında yeni ödemeleri cebine koyacak.