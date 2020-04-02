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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    Emekli olacak çalışanlar dikkat! Son 3.5 yıl prim ödenen kurum önemli

    Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Son 3.5 yıl prim ödenen kurum önemli
    1997 Aralık SSK girişliyim. 5313 prim günüm var (tavandan) ve SSK devam ediyor. 2018 Mayıs civarı şirket ortaklığı miras kalmasından dolayı Bağ- Kur sorumluluğum da olmuş. SSK prim günüm dolduktan sonra 54 yaşıma kadar herhangi bir gün SSK primi ödenmezse otomatikman Bağ-Kur'a mı geçmiş olurum? Sanırım bu dezavantajlı bir durum. Emekli maaşım düşecek mi ikili mecburiyetten dolayı? Bunların önüne geçmek için ne yapmak lazım? Tuğrul ÜÇÜNCÜOĞLU
    'lı çalışmaya devam ettiğiniz sürece primleriniz SSK olarak değerlendirilir. Ancak işten ayrılır ve şirket ortaklığınız devam ederse bu kez Bağ-Kur primi yatırırsınız. Son 7 yıllık lılık süresince 3.5 yıl hangi kurum olursa oradan emekli olursunuz. Maaş açısından değil ama prim açısından Bağ-Kur daha uzun sürüyor. Yani SSK'lı olarak 5900 gün size yeterken, Bağ-Kur'da 9000 gün gerekecek.

    5 yıl çalıştığım işyerinde sigortam 1.5 yıl yatırıldı. 2014 yılında işyerinden ayrıldım. Geri kalan günleri alabilir miyim? İşyeri kapandı. Cemil GONCAL
    Eğer sigortanız bildirildi ve primleriniz yatırılmadıysa fiilen çalıştığınızı belirterek hizmet tespiti yaparsınız. Ancak hiç sigorta bildirilmediyse 5 yıllık bir zaman aşımı var. Siz elinizdeki bilgi ve belgelerle 'ya müracaat ederek hizmet tespiti isteyin.

    1987 SGK girişli, 1972 doğumluyum. Toplamda 9000 günüm var. Askerliği borçlanmam maaşı artırır mı? Şaban BURSA
    Askerlik borçlanması eğer sigortadan önce askerlik yapılmışsa emekliliği 1 yıl öne alıyor. Onun dışında prim eksiğiniz yoksa askerlik borçlanmasına gerek yok ki şu anda sizin askerliği yatırmanız boşuna cebinizden para çıkmasına yol açar, emekli maaşını da artırmaz. Artırsa bile yatırdığınız paraya değmez.

    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

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