



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kovid-19 salgınının etkisini artırmasıyla sosyal izolasyonun daha da önem kazandığı bugünlerde hükümet, özel sektörde istihdam sürekliliğini sağlamak için çok kritik bir adım atarak kısa çalışma ödeneğini devreye aldı.

''İşçi dostu'' olarak nitelendirilen bu uygulama, işverenin de zor dönemlerde çalışanlarını kaybetmesini engelliyor.