Hükümet, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'ün ekonomimize ve vatandaşa etkisini azaltmak için birçok tedbiri peş peşe almaya devam ediyor. Bu çerçevede çıkarılan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketleri 83 milyona nefes aldıracak tedbirler içeriyor. Bu tedbirlerde özellikle hane halklarını ve direkt çalışanları hedef alan, vatandaşın para ihtiyacını karşılayan birçok önlem de yer aldı. Proaktif biçimde sürdürülen destek çalışmalarının şimdiye kadarki bölümünde vatandaşı direkt etkileyen 10 ayrı önlem var. İhtiyaç oldukça bu önlemlerin devam edeceği de öğrenildi. İşte vatandaşın ekonomisine destek olacak 10 önlem:
1 Kamu bankalarının öncülüğünde özel bankaların da katılımıyla ticari ve bireysel kredi borçları 3 ay ertelendi. Böylece vatandaş bu dönemde borç ödeme sıkıntısından kurtulmuş oldu.
2 Birçok sektör ve vatandaşın, ödeyemediği krediler yüzünden kredi sicilinin bozulması önlendi. Bu dönemde olabilecek aksaklıklar sicile işlemeyecek. Ayrıca idari ve adli takip için bekleme süresi de iki katına çıkartıldı.
3 Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı yüzde 20'ye çekilirken, faiz oranları düşürüldü. Böylece kredi kartı faiz oranları yüzde 1.25 oldu. Bu oranlar aynı zamanda kredili mevduat hesaplarında da kullanılacak.
4 Alt gelir grubundaki 2 milyon 111 bin vatandaşa 1.000'er lira nakit ödeme dün başladı. Böylece toplamda 2 milyar liradan fazla bir para vatandaşın cebine konuluyor.
5 En düşük emekli maaşı bin 500 liraya çıkarılarak 700 bine yakın emeklinin maaşına zam yapıldı. Yeni maaşlar bu ay ödenmeye başlıyor.
6 Emeklilerin Mayıs ayında alacakları Ramazan Bayramı ikramiyeleri bu ay başında hesaplarına yatırılarak yaklaşık 13 milyon emekliye 1000'er lira ödeme yapılacak.
7 Hane halkı geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlara yüzde 0.49 faiz ve 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar para veriliyor. Böylece vatandaş tüm ihtiyaçlarını karşılarken, 6 ay ödeme yapmayacak. Taksitleri ödeyemeyen vatandaşın kefili ise devlet olacak.
8 Başta öğretmenlere olmak üzere kamuya önemli miktarda kadro açıldı. Bu kadrolara yeni atamalar yapılacak.
9 Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri yüzde 100 üzerinden ödenerek yaklaşık 6 milyar liralık kaynak aktarıldı. 18 bin sözleşmeli sağlıkçı, 14 bin yeni sağlık destek elemanı alınıyor. 10 KAMU çalışanlarına evden çalışma, kısmi çalışma ve esnek çalışma sistemleri getirildi.
KREDİYE BAŞVURU ZAMANI
Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını gidermek için hayata geçirilen Temel İhtiyaç Desteği için başvurular dün başladı. Vatandaşlar, kamu bankalarına mobil kanallar vasıtasıyla başvurularını yaparak 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz kredi alabilecek. Bu krediler, aylık hane halkı geliri 5 bin liranın altında geliri olan herkese verilecek. Açık icra takibi olmayanlardan çalışan-çalışmayan herkes bu krediden faydalanabilecek.
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