





Hükümet, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'ün ekonomimize ve vatandaşa etkisini azaltmak için birçok tedbiri peş peşe almaya devam ediyor. Bu çerçevede çıkarılan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketleri 83 milyona nefes aldıracak tedbirler içeriyor. Bu tedbirlerde özellikle hane halklarını ve direkt çalışanları hedef alan, vatandaşın para ihtiyacını karşılayan birçok önlem de yer aldı. Proaktif biçimde sürdürülen destek çalışmalarının şimdiye kadarki bölümünde vatandaşı direkt etkileyen 10 ayrı önlem var. İhtiyaç oldukça bu önlemlerin devam edeceği de öğrenildi. İşte vatandaşın ekonomisine destek olacak 10 önlem: