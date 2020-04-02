Yüz binlerce ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! Milyonlarca kişi merak ediyor! Yüzde 15 indirim...

İndirim alamayan site sakini ne yapacak?

Birçok site yönetimi kendisi karar alarak aidatlarda indirime gidiyor. Ancak indirim yapmayan siteler de var. Uzmanlara göre, bu sosyal alanları kullanamayan malikler, site yönetiminden olağanüstü genel kurul talep edip aidatlarda indirim ya da erteleme talep edebilir.

Ödenmezse ne olur?

Apartman aidatının zamanında ödenmesi Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yasal bir yükümlülük. Aidatı ödemekten kaçınan her kat malikine karşı diğer kat maliklerinden her biri ya da yönetici, dava açma hakkına sahip. Site sakinlerinin aidatını düzenli ödememesi halinde icra takibi başlayabilir. Apartman aidat borcunun icra yoluyla tahsil edilmesinde birikmiş borcun ayda yüzde 5 gecikme faizi ile ödenmesi gerekir.