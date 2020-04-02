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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    : Ücretli öğretmenlere maaşları ödenecek

    , hesabında yayınladığı iki video ile vatandaşlara seslendi. Bakan Albayrak, “Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

    Devlet yanınızda birlikte başaracağız
    Berat Albayrak, hesabında yayınladığı iki video ile vatandaşlara seslendi. Toplumun her kesiminin yanında olduklarını söyleyen Albayrak, üretimi, istihdamı ve ekonomiyi canlı tutacaklarını vurguladı:




    ● Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin üstündedir. Birliktelik ve mücadele ile ülkemizi bu salgından kurtaracağımıza inancımız tamdır.
    ● Tüm destekleri milletimizin emrine sunuyoruz. Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. İşini, gelirlerini kaybedenlerin sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız.
    ● İlk olarak dar gelirli vatandaşlarımızın durumu için adımlar attık. Tüm esnafımızı mücbir sebep kapsamına aldık. Vergi ve ödemelerini erteledik, Halkbank aracılığı ile 25 bin liralık, oldukça düşük maliyetli finansman sağladık. Tek imza ile başvurabilirler.
    ● Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun.
    'lerimizin durumlarını, taleplerini titizlikle takip ediyoruz.

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