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    • 01.04.2020 17:14
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    : Hazine ve Maliye Bakanı 'tan e ödeme müjdesi

    haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , koronavirüs salgını nedeniyle derse giremeyen ücretli öğretmen ve usta öğrencilerin ek ders ücreti ödemelerinin süreceğini duyurdu.

    Bakan Albayrak'tan ücretli öğretmenlere ödeme müjdesi

    Hazine ve Maliye Bakanı , koronavirüs salgını nedeniyle derse giremeyen ücretli öğretmen ve usta öğrencilerin ek ders ücreti ödemelerinin süreceğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    k İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. imizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız

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