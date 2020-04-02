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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 12:13
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    • 02.04.2020 12:26
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    : müjdeyi verdi: Kur'an kursu öğreticilerinin de ücreti ödenecek

    , dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ücretli ve usta öğreticilerin ücretlerinin süreç boyunca ödenmeye devam edileceğini bildirmişti. Albayrak'tan bir müjde daha geldi. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Albayrak müjdeyi verdi: Ek ders ücreti ödenecek

    , Kur'an kursu öğreticilerinin ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

    Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    DÜN ÖĞRETMENLERE MÜJDEYİ VERMİŞTİ
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ücretli ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin süreç boyunca ödenmeye devam edileceğini bildirmişti.

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalkanı ile Kovid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtmişti.

    Bakan Albayrak paylaşımında, "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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