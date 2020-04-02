Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz.



Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız https://t.co/FSmg9yoJXL — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 2, 2020

DÜN ÖĞRETMENLERE MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin süreç boyunca ödenmeye devam edileceğini bildirmişti.





Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Kovid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtmişti.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.