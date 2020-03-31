Koronavirüs kabusu dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'den sonra Avrupa ve ABD'ye de hızla yayılan virüs, dünya çapında on binlerce insanın hayatına mal oldu.

Türkiye'de şu ana kadar 168 kişi hayatını kaybederken 10 bin 827 de vaka görüldü. Virüsle mücadele sürerken, Atatürk tüccarları da işi ticarete döktü.





ATATÜRK İMZALI MASKE

Koronavirüsten koronmak için tıbbi malzeme ürünlerinden dezenfektan ve maske satışları, virüsün yayılmasından bugüne kadar en çok satın alınan ürünler oldu.





Hal böyle olunca duygusal sömürü yöntemiyle maske satıcıları da piyasada kendilerine yer buldu.

Atatürk tüccarları, maskelerin üzerine Mustafa Kemal Atatürk imzası atıp 40 liradan piyasaya sürdü.



BİZ BU TİCARETİ HALK TV'DEN SÖZCÜ'DEN, YILMAZ ÖZDİL'DEN BİLİYORUZ!

Türkiye'de Atatürk üzerinden vurgun fikri ilk kez korona maskesi ile karşımıza çıkmadı. Halk TV ve Sözcü gibi yayın organları ve Yılmaz Özdil gibi yazarlar, sık sık Atatürk üzerinden ticari rant peşine düşüyor.

Son olarak muhaliflerin "önde gelen" isimlerinden olan Yılmaz Özdil, çıkardığı Mustafa Kemal kitabının özel baskısı 2 bin 500 liradan satışa sunmuş, bu durum sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

