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tüccarları bu kez Atatürk imzalı maskelerden vurgun peşinde!

ve 'in tüccarlığı zihniyetinin yansıması bu kez maske ticaretinde kendini gösterdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında ciddi öneme sahip olan maskelerin üzerine Atatürk imzası atan fırsatçılar, maskerleri 40 liradan satışa çıkardı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 09:47
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 09:55
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Atatürk imzalı maskeler satışa sunuldu

Koronavirüs kabusu dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. 'den sonra Avrupa ve ABD'ye de hızla yayılan virüs, dünya çapında on binlerce insanın hayatına mal oldu.

'de şu ana kadar 168 kişi hayatını kaybederken 10 bin 827 de vaka görüldü. Virüsle mücadele sürerken, tüccarları da işi ticarete döktü.

ATATÜRK İMZALI MASKE
Koronavirüsten koronmak için tıbbi malzeme ürünlerinden dezenfektan ve maske satışları, virüsün yayılmasından bugüne kadar en çok satın alınan ürünler oldu.

Hal böyle olunca duygusal sömürü yöntemiyle maske satıcıları da piyasada kendilerine yer buldu.

Atatürk tüccarları, maskelerin üzerine Atatürk imzası atıp 40 liradan piyasaya sürdü.

BİZ BU TİCARETİ HALK TV'DEN SÖZCÜ'DEN, YILMAZ ÖZDİL'DEN BİLİYORUZ!
Türkiye'de Atatürk üzerinden vurgun fikri ilk kez korona maskesi ile karşımıza çıkmadı. ve Sözcü gibi yayın organları ve gibi yazarlar, sık sık Atatürk üzerinden ticari rant peşine düşüyor.

Son olarak muhaliflerin "önde gelen" isimlerinden olan Yılmaz Özdil, çıkardığı Mustafa Kemal kitabının özel baskısı 2 bin 500 liradan satışa sunmuş, bu durum sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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