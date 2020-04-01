Ziraat Bankası emekliye düşük faizli kredi desteği geldi!

Ziraat Bankası, 2020 yılında emeklilere düşük faizli kredi desteği veriyor. Yüzde 0,94 faiz oranından başlayan emekli kredisi ile cazip koşullarda kredi kullanabilirsiniz. Emekliler için Ziraat Bankası kredisi hakkında detayları haberimizde hazırladık. Emeklilere konut ve ihtiyaç kredisi veren Ziraat Bankası kredileri için resmi site üzerinden online başvuru yaparak anında kredi kullanabiliyorsunuz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE KONUT KREDİSİ
Ziraat Bankası emekliler için konut kredisi kapsamında %0,94 faiz oranı uyguluyor. 100 bin TL'lik kredi için 120 ay vadede aylık 1.393 TL taksit düşüyor. Kredi örnek tablosunu aşağıdan inceleyebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE TÜKETİCİ KREDİSİ
Ziraat Bankası, emeklilere özel kredi kampanyası dahilinde %0,98 faiz oranıyla 60 aya kadar vadelendirilebilen kredi desteği sunuyor. Emeklilere özel bu ihtiyaç kredisinde 20 bin TL kredi kullanımında 60 aylık vadede aylık 466 TL taksit tutarı düşüyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu için bankanın resmi sitesini kullanabilirsiniz. Resmi sitedeki başvuru bölümünde sizden şu bilgiler istenecektir:
TC kimlik no
Cep telefonu numarası
Kredi vadesi
Kredi tutarı
Gelir bilgisi
Krediyle alakalı bilgileri girdikten sonra altında yer alan sözleşmeyi onaylayınız. Sonrasında güvenlik kodunu da doğru şekilde girerek ''Gönder'' butonuna tıkladığınızda kredi başvurunuz gerçekleşecektir.