Ziraat Bankası emekliye düşük faizli kredi desteği geldi!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası emekliler için konut kredisi kapsamında %0,94 faiz oranı uyguluyor. 100 bin TL'lik kredi için 120 ay vadede aylık 1.393 TL taksit düşüyor. Kredi örnek tablosunu aşağıdan inceleyebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE TÜKETİCİ KREDİSİ

Ziraat Bankası, emeklilere özel kredi kampanyası dahilinde %0,98 faiz oranıyla 60 aya kadar vadelendirilebilen kredi desteği sunuyor. Emeklilere özel bu ihtiyaç kredisinde 20 bin TL kredi kullanımında 60 aylık vadede aylık 466 TL taksit tutarı düşüyor.