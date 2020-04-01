Kamuya ve özele 2020 Nisan ayı memur ve personel alımı ilanları

NİSAN AYI İÇERİSİNDE HANGİ KURUMLAR MEMUR VE PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Nisan ayı içerisinde İŞKUR üzerinden 1600 farklı pozisyon ile özel sektörde alım yapılacak. Ayrıca yine İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre Bir çok belediye kamu işçisi alımı yapacak. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerine istihdam sağlayacak.

Nisan ayı memur alımı yapacak kurumlar ise, İçişleri Bakanlığı, DAKA, Türkiye İstatistik Kurumu, İş Bankası ve farklı belediyeler alım yapacak.

Sağlık alanında personel alımına ihtiyaç arrtığını yukarıdada belrtmiştik. Bu yönde, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Manisa Celal Bayar üniversitesi gibi adı duyulmuş üniversiteler sağlık personeli alımı yapacaklar.