Kamuya ve özele 2020 Nisan ayı memur ve personel alımı ilanları

Nisan ayı memur personel alımı ilanları yayımlandı. Mart ayında devam eden ve Nisan ayı içerisinde yayımlanmış güncel sıralı silanlar haberimizde yer alıyor. Kamuya alımların Nisan ayı itibari ile düşmesi ile birlikte memur yolunda ilerleyen adayların tek merak ettiği konulardan birisinde alımları ne zaman hızlanacağı oldu.
KAMUYA ALIMLAR NE ZAMAN HIZLANACAK?
Kamuya alımların Nisan ayı itibari ile düşmesi ile birlikte memur yolunda ilerleyen adayların tek merak ettiği konulardan birisinde alımları ne zaman hızlanacağı oldu. Ancak hala bazı kurumların memur alımı ilanları devam ediyor. Haberimizde sizlerle bunları paylaşacağız. Yeni alım ilanları ise Ülkemizde Koronavirüsü temizlendikten sonra devam edecek ve hatta bu zaman diliminde yeni memur adaylarına ihtiyaç duyulacak ve alım sayısı artacak.
SAĞLIK ALANINDA ALIMLAR HIZ KAZANDI!
Sağlık Bakanlığının en son Ocak Şubat aylarında tercih kılavuzu ile 2020/4 kapsamında binlerce personel alınmıştı. Yakın zaman içerisinde Sağlık Perosneli alımı beklenmiyorduki, Ülkemizdeki Koronavirüsü sebebi ile hastanelere yeni personel alımları yapılıyor. hastanelerde personel ihtiyacı ile Sağlık Bakanlığı duruma hemen el attı ve 32 bin kişilik kadro ile alım yapacağını duyurdu. Bir yandan da Üniversiteleri uzun zamandır beklenen ilanları yayımlanarak önemli üniversitelere özellikle Sözleşmeli Hemşire kadrosunda yüzlerce personel alınıyor.
NİSAN AYI İÇERİSİNDE HANGİ KURUMLAR MEMUR VE PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Nisan ayı içerisinde İŞKUR üzerinden 1600 farklı pozisyon ile özel sektörde alım yapılacak. Ayrıca yine İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre Bir çok belediye kamu işçisi alımı yapacak. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerine istihdam sağlayacak.
Nisan ayı memur alımı yapacak kurumlar ise, İçişleri Bakanlığı, DAKA, Türkiye İstatistik Kurumu, İş Bankası ve farklı belediyeler alım yapacak.
Sağlık alanında personel alımına ihtiyaç arrtığını yukarıdada belrtmiştik. Bu yönde, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Manisa Celal Bayar üniversitesi gibi adı duyulmuş üniversiteler sağlık personeli alımı yapacaklar.