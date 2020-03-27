Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi ve 18 bin personel alımı ilanı yayınlanırken Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ayrıca özel hastanelerde çalışmak isteyen adaylar için en az ilköğretim mezunu adayların da başvuru yapacağı hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.
KPSS'SİZ HASTA KABUL VE KAYIT GÖREVLİSİ ALINACAK
Hastanelerde çalışmak isteyenler için yayımlanan hasta kabul ve kayıt görevlisi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adayların da başvuru yapacağı hasta kabul ve kayıt görevlisi personel alımında adayların en az ilköğretim mezunu olması gerektiği bildirildi.
İŞKUR üzerinden birçok farklı şehirde bulunan sağlık merkezleri ve hastaneler tarafından yayımlanan personel alım ilanında adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapacağı belirtildi.
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HASTA KAYIT VE KABUL GÖREVLİSİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hasta kabul ve kayıt görevlisi personel alımı ilanı genel başvuru şartları şöyle:
-En az ilköğretim mezunu
-Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen,
-İletişim ve planlama becerileri gelişmiş,
-Hizmet ve çözüm odaklı,
-Ekip çalışmasına yatkın,
-Provizyon ve fatura işlemlerine hakim,
-MS Office programlarına hakim,
-Görevini yapmasında herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır)
-Giyimine özen gösteren, güler yüzlü.
İŞKUR ALO 170 NASIL ARANIR?
ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni ararken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İşte, ALO 170 resmi adresinde yer alan uyarılar;
-ALO 170 hattını aradığınızda yanınızda kimliğinizin bulunması işlem hızlılığı açısından önem taşır.
- ALO 170 hattını aramanız halinde, adınıza bir başvuru oluşturulmakta ve başvuru takip numarası verilmektedir. 3 iş günü sonra tekrar arayarak başvurunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz.
- Başvuru takip numaranızı kimseyle paylaşmayınız.
ALO 170 ÜCRETLİ Mİ?
ALO 170 telefon hattını arayanların ücret ödeyip ödemeyeceğine dair bilgi resmi internet sitesinde yer almamaktadır. Ancak deneyimler göz önüne alınarak bu hattı aramanın sabit hatlar tarifesine göre ücretlendirildiği görülmüştür. Ücretli olan ALO 170 telefon hattı ile ortalama 6 dk konuşmanızda 3,5 TL gibi bir ücret hesap bakiyenizden düşülür.
İŞKUR Nedir?
İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
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