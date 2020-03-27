GÜVENLİK GÖREVLİSİ NEDİR?

Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanları oldukça fazla ve bu doğrultuda da ihtiyaç oldukça fazladır.

Bunların dışında özel güvenlik görevlisi mesleği hakkında sıkça sorulan sorular bulunmaktadır. Bu sorulara ve yanıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de meslek hakkında sorusu bulunuyorsa yorum bölümümüzden bu sorularınızı dile getirebilirsiniz

ZABITA MEMURU NEDİR?

Ülkemizde belediyelere bağlı olarak hizmet sunan Zabıtalar, çalıştıkları alan içerisinde huzur, sağlık ve düzenin sağlanması konusunda hizmet sunan, belediye tarafından istihdam edilen ve belirtilen emir ile yasaklara uyulup, uyulmadığını denetleyen devlet memurlarıdır. Zabıta memurları çalıştıkları bölge içerisinde belediye tarafından belirlenmiş olan emir ve yasakları uygulayan, toplumun huzur, güven ve sağlığı konusunda denetlemeler yapan kimseler olarak bilinmektedirler.

BÜRO PERSONELİ NEDİR?

Büro personeli Ülke çapında örgütlenmesi olan İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı gibi bakanlıkların il ve ilçe örgütlenmelerinde görev alan düz memurlardır. Görev alanları başvuruları almak, istenen bilgileri bilgisayar ortamına girmek, arşiv işlerini yapmak gibi vazifelerdir. Görevleri fazlaca değişmeyen, işi gereği halkla birebir temas ederek çalışan bu yüzden fazlaca yıpranan büro memurları ihtiyaca göre bir birimden bir diğer birime şef yada müdürlerince rahatlıkla kaydırılabilmektedir.