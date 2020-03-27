İŞKUR başvuru iş ilanları vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. İŞKUR ise personel alım ilanlarını peş peşe yayınlıyor. Bu bağlamda yayımlanan bir dizi duyuruda belediyeler bünyesine en az ortaokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, özel güvenlik görevlisi, büro personeli, zabıta görevlisi ve danışma memuru alımı yapılacağına yer verildi. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş ilanları yayınlanıyor. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları takvim.com.tr'de
İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020
Tokat Tanoba Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 27.03.2020
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş. 27.03.2020
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş. engelli alım ilanı 27.03.2020
Şırnak Uzungeçit Belediyesi Per. San. Tic. Ltd. Şti. 31.03.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.03.2020
Mardin Derik Belediyesi Per. A.Ş. 27.03.2020
Kayseri Melikgazi Belediyesi Temel İht. Mad. San. Tic. İşlt. A.Ş. 27.03.2020
Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. 27.03.2020
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi MED Kentsel ve Sosyal Hiz. San. Tic. A.Ş. 31.03.2020
İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 31.03.2020
Yalova Koru Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.04.2020
Kırklareli Ahmetbey Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 02.04.2020
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
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Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ NEDİR?
Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanları oldukça fazla ve bu doğrultuda da ihtiyaç oldukça fazladır.
Bunların dışında özel güvenlik görevlisi mesleği hakkında sıkça sorulan sorular bulunmaktadır. Bu sorulara ve yanıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de meslek hakkında sorusu bulunuyorsa yorum bölümümüzden bu sorularınızı dile getirebilirsiniz
ZABITA MEMURU NEDİR?
Ülkemizde belediyelere bağlı olarak hizmet sunan Zabıtalar, çalıştıkları alan içerisinde huzur, sağlık ve düzenin sağlanması konusunda hizmet sunan, belediye tarafından istihdam edilen ve belirtilen emir ile yasaklara uyulup, uyulmadığını denetleyen devlet memurlarıdır. Zabıta memurları çalıştıkları bölge içerisinde belediye tarafından belirlenmiş olan emir ve yasakları uygulayan, toplumun huzur, güven ve sağlığı konusunda denetlemeler yapan kimseler olarak bilinmektedirler.
BÜRO PERSONELİ NEDİR?
Büro personeli Ülke çapında örgütlenmesi olan İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı gibi bakanlıkların il ve ilçe örgütlenmelerinde görev alan düz memurlardır. Görev alanları başvuruları almak, istenen bilgileri bilgisayar ortamına girmek, arşiv işlerini yapmak gibi vazifelerdir. Görevleri fazlaca değişmeyen, işi gereği halkla birebir temas ederek çalışan bu yüzden fazlaca yıpranan büro memurları ihtiyaca göre bir birimden bir diğer birime şef yada müdürlerince rahatlıkla kaydırılabilmektedir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
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