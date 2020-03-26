Hükümet, korona virüsünün ekonomiye olan etkisini azaltmak için bir takım önlemler almaya devam ediyor. Kredi ödemelerinin ertelenmesinden yapılandırmaya kadar bir çok destek hamlesi başlatan kamu bankalarından önemli bir adım daha geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçirme kararı aldı. Aynı zamanda kredi borcu ertelemesi yapan bankaların hangileri olduğu merak ediliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı ve kredi ödemelerini ertelediğini bildirdi.
KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kredi ödemeleriyle ilgili, "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." dedi. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı ve kredi ödemelerini ertelediğini bildirdi. Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.
İŞTE KREDİ BORÇLARINI ERTELEYEN BANKALAR
HALKBANK AÇIKLAMA YAPTI
Halkbank tarafından yapılan açıklama göre, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.
VAKIFBANK'TAN 9 MADDELİK DESTEK PAKETİ
VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.
Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran paket kapsamında, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.
ZİRAAT KATILIM BANKASI
Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.
DENİZBANK
DenizBank, Koronavirüs salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.
ŞEKERBANK
Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.
TEB
Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu!
SORUMLULUK BİLİNCİ
Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni finansal destek adımlarını devreye aldı. Açıklamada, sorumluluk bilincinde hareket ederek birlikte çalışmanın, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkân vereceği belirtildi. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecek.
TEK ŞART İSTİHDAM
Açıklamaya göre, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak. Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacak. Bankalar, bugünden itibaren talepleri kabul edecek.
#BİRLİKTEBAŞARACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını bildirdi. Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve tüm firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını belirterek, "Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle desteğin ayrıntılarını içeren bir infografik de paylaştı.
Bakan Albayrak ayrıca küresel gelişmeler ile Türkiye'nin yol haritasının Finansal İstikrar ve ve Kalkınma Komitesi toplantısında ele alındığını belirterek, "Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.
YILLIK FAİZ % 7.5
* Sektör ayırımı yapılmayacak.
* Tek ön koşul şubat sonu itibarıyla çalışan sayısında azaltma yapılmaması.
* Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için KGF kefaleti sağlanacak.
* Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz olacak.
* Kredinin vadesi 36 ay, yıllık faizi ise yüzde 7.5 olarak belirlendi.
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