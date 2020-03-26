26 Mart dolar ve euro alış satış ne kadar oldu sorusu gün sonu yoğun olarak araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,38 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 6,60'ın direnç olarak takip edileceğini kaydetti. İşte piyasalarda güncel durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?