26 Mart dolar ve euro alış satış ne kadar oldu sorusu gün sonu yoğun olarak araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,38 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 6,60'ın direnç olarak takip edileceğini kaydetti. İşte piyasalarda güncel durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 334 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 334 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 332 bin lira, en yüksek 336 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 334 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 80 milyon 676 bin 330,78 lira, işlem miktarı ise 243 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 116 milyon 345 bin 306,31 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve VakıfBank şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasının oluşturduğu tedirginlikle güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kabıyla 307 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,4 azalışla 9.637 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3 düşerek 5.515 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2 değer kaybederek 6.803 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4 azalarak 4.327 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 16.911 puan oldu.
Yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,5 kazançla 1,0940, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,3 artışla 1,1920 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomiye ve sosyal hayata etkilerini hafifletmek için ekonomi yönetimlerinin attığı destek adımlarına karşın salgının Avrupa'da hızla yayılmayı sürdürmesinin pay piyasalarında tedirginlik oluşturduğunu söyledi.
Avrupa'da hükümetlerin salgının daha fazla yayılmasını önlemek için her geçen gün yeni ve daha sert tedbirlere başvurduğuna dikkati çeken analistler, İspanya'nın salgınla mücadelede kullanmak üzere NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nden sağlık malzemesi yardımı istediğini anımsattı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 6,60'ın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
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