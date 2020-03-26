3776 TL ödenecek mi? Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması

Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için, aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.