3776 TL ödenecek mi? Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması

Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin aldığı ekonomik tedbirler paketinde emekliler için de pek çok müjde verildi. Son gelen haberlere göre emeklilere 3776 lira ödenebilir. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar için de avans fırsatının sunulacağına dair haberler şu sıralar gündemde yerini aldı. Halen emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması yapılıyor.
CÜZDANI RAHATLATACAK ÇALIŞMA
Emeklilik başvurusu yapmış ancak maaşı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmamış olanlara tanınan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde.
AVANS KONUSU GÜNDEMDE
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için talepte bulunmaları halinde 6 bin 972 lira avans veriliyor. Bu imkanın aynısı mevcut emekliler için de yapılması gündemde yerini aldı. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.
Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için, aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.
TAKSİTLE KESİLECEK
Şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Bu konuda gözler Çalışma Bakanlığı'nda. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor.
Eğer bu sistem hayata geçerse emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşlarının 3 katına kadar avans isteyebilecek. En düşük maaşın bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, en az avans 3 bin 776 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.